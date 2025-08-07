Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID

Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal

O Liberal
fonte

Zagueiro em atuação na Liga de Portugal (Reprodução O Gol)

Pouco mais de uma hora após o nome de Cristian Tassano aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o Clube do Remo oficializou a contratação do zagueiro uruguaio de 29 anos. O defensor, que estava no Feirense, da segunda divisão de Portugal, teve sua inscrição publicada no sistema da CBF no final da tarde desta quinta-feira (7).

VEJA MAIS

image Nicolás se apresenta no Remo e diz estar pronto para atuar em qualquer posição do ataque
O jogador vinha fazendo pré-temporada no Uruguai antes de desembarcar em Belém e diz estar em boas condições físicas pra jogar contra o América-MG

image Remo aposta em tabu de 23 anos para buscar bom resultado contra o América-MG
Ao todo, o confronto entre Remo e América-MG soma oito partidas em campeonatos nacionais

Tassano chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo clube português em 2025. Natural de Montevidéu, ele também tem passagens por equipes como Khimki (Rússia), Santa Clara (Portugal), Rosário Central (Argentina), Mirandés (Espanha), Twente (Holanda), Sevilla (Espanha) e Danúbio (Uruguai).

O jogador é o segundo reforço uruguaio do Remo nesta semana — antes dele, o atacante Nicolás Ferreira já havia sido anunciado. 

O Leão se prepara para enfrentar o América Mineiro no próximo sábado (9), na Arena Independência, pela 21ª rodada da Série B 2025, competição em que ocupa atualmente a 6ª colocação, com 31 pontos, a três pontos da Chapecoense, 4ª colocada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b 2025
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

REFORÇO

Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID

Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal

07.08.25 19h46

REMO

BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio

Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7)

07.08.25 18h45

REFORÇO

Nicolás se apresenta no Remo e diz estar pronto para atuar em qualquer posição do ataque

O jogador vinha fazendo pré-temporada no Uruguai antes de desembarcar em Belém e diz estar em boas condições físicas pra jogar contra o América-MG

07.08.25 18h28

Futebol

Remo aposta em tabu de 23 anos para buscar bom resultado contra o América-MG

Ao todo, o confronto entre Remo e América-MG soma oito partidas em campeonatos nacionais

06.08.25 16h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

07.08.25 7h00

SITUAÇÃO COMPLICADA

Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil'

A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial"

06.08.25 19h33

Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro

07.08.25 11h22

Futebol

Ex-atacante do Remo é anunciado oficialmente por time da Indonésia: 'Estou 100% pronto'

Maxwell se despediu do Leão Azul após 15 jogos nesta temporada

06.08.25 8h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda