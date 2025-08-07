Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID

Pouco mais de uma hora após o nome de Cristian Tassano aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o Clube do Remo oficializou a contratação do zagueiro uruguaio de 29 anos. O defensor, que estava no Feirense, da segunda divisão de Portugal, teve sua inscrição publicada no sistema da CBF no final da tarde desta quinta-feira (7).

Tassano chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo clube português em 2025. Natural de Montevidéu, ele também tem passagens por equipes como Khimki (Rússia), Santa Clara (Portugal), Rosário Central (Argentina), Mirandés (Espanha), Twente (Holanda), Sevilla (Espanha) e Danúbio (Uruguai).

O jogador é o segundo reforço uruguaio do Remo nesta semana — antes dele, o atacante Nicolás Ferreira já havia sido anunciado.

O Leão se prepara para enfrentar o América Mineiro no próximo sábado (9), na Arena Independência, pela 21ª rodada da Série B 2025, competição em que ocupa atualmente a 6ª colocação, com 31 pontos, a três pontos da Chapecoense, 4ª colocada.