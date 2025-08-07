Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal O Liberal 07.08.25 19h46 Zagueiro em atuação na Liga de Portugal (Reprodução O Gol) Pouco mais de uma hora após o nome de Cristian Tassano aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o Clube do Remo oficializou a contratação do zagueiro uruguaio de 29 anos. O defensor, que estava no Feirense, da segunda divisão de Portugal, teve sua inscrição publicada no sistema da CBF no final da tarde desta quinta-feira (7). VEJA MAIS Nicolás se apresenta no Remo e diz estar pronto para atuar em qualquer posição do ataque O jogador vinha fazendo pré-temporada no Uruguai antes de desembarcar em Belém e diz estar em boas condições físicas pra jogar contra o América-MG Remo aposta em tabu de 23 anos para buscar bom resultado contra o América-MG Ao todo, o confronto entre Remo e América-MG soma oito partidas em campeonatos nacionais Tassano chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo clube português em 2025. Natural de Montevidéu, ele também tem passagens por equipes como Khimki (Rússia), Santa Clara (Portugal), Rosário Central (Argentina), Mirandés (Espanha), Twente (Holanda), Sevilla (Espanha) e Danúbio (Uruguai). Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O jogador é o segundo reforço uruguaio do Remo nesta semana — antes dele, o atacante Nicolás Ferreira já havia sido anunciado. O Leão se prepara para enfrentar o América Mineiro no próximo sábado (9), na Arena Independência, pela 21ª rodada da Série B 2025, competição em que ocupa atualmente a 6ª colocação, com 31 pontos, a três pontos da Chapecoense, 4ª colocada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45 REFORÇO Nicolás se apresenta no Remo e diz estar pronto para atuar em qualquer posição do ataque O jogador vinha fazendo pré-temporada no Uruguai antes de desembarcar em Belém e diz estar em boas condições físicas pra jogar contra o América-MG 07.08.25 18h28 Futebol Remo aposta em tabu de 23 anos para buscar bom resultado contra o América-MG Ao todo, o confronto entre Remo e América-MG soma oito partidas em campeonatos nacionais 06.08.25 16h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 07.08.25 7h00 SITUAÇÃO COMPLICADA Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" 06.08.25 19h33 Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro 07.08.25 11h22 Futebol Ex-atacante do Remo é anunciado oficialmente por time da Indonésia: 'Estou 100% pronto' Maxwell se despediu do Leão Azul após 15 jogos nesta temporada 06.08.25 8h22