O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Nicolás se apresenta no Remo e diz estar pronto para atuar em qualquer posição do ataque

O jogador vinha fazendo pré-temporada no Uruguai antes de desembarcar em Belém e diz estar em boas condições físicas pra jogar contra o América-MG

O Liberal
fonte

uruguaio durante apresentação na tarde desta quinta-feira (Samra Miranda/Ascom Remo)

O Remo apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (7), o atacante uruguaio Nicolás Ferreira, de 23 anos. Vindo do Montevideo Wanderers, o jogador já treina com o elenco azulino e aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear na Série B do Brasileirão. A expectativa é que ele possa ser relacionado já para o confronto contra o América-MG, no sábado (9), na Arena Independência, pela 21ª rodada da competição.

Durante a coletiva no Baenão, Nicolás se mostrou à vontade e afirmou estar preparado para jogar em qualquer função do setor ofensivo. “Joguei em várias posições no ataque, onde o treinador precisar, estou disponível”, garantiu.

O atacante chega ao Leão por empréstimo, com valores girando em torno de 120 mil dólares (cerca de R$ 671 mil). O contrato ainda prevê duas opções de compra: uma para 2025, no valor de 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2,8 milhões), e outra para 2026, por 700 mil dólares (quase R$ 4 milhões), segundo informações do jornal Uruguai El País.

Nicolás destacou o peso da camisa azulina como fator decisivo para aceitar o desafio. “É um clube grande, o rei da Amazônia, então me entusiasmou muito vir pra cá e conseguir esse acesso, é o que todos queremos”, afirmou.

A negociação teve conversas diretas com dirigentes azuis e foi motivada, segundo ele, pelo projeto apresentado. “Meu agente e eu fizemos uma videochamada com Marcos Braz, ele me explicou o projeto do clube e desde o primeiro momento me entusiasmei muito por estar aqui”, revelou.

O jogador vinha fazendo pré-temporada no Uruguai antes de desembarcar em Belém e diz estar em boas condições físicas. “Estou pronto para jogar, vinha fazendo pré-temporada com meu clube anterior e me sinto bem fisicamente”, disse.

No Montevideo Wanderers, Nicolás disputou 100 partidas como profissional, com 10 gols e três assistências. Agora, espera evoluir no futebol brasileiro e contribuir com o objetivo do clube na Série B. “Sou um jogador dinâmico, gosto de jogar por todo o centro de ataque, gosto de fazer gols, estar perto da área, perto do nove”, explicou.

.
