Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira

A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona

O Liberal
fonte

A dupla Re-Pa entra em campo com a urgência da vitória nesta Série B. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro pode provocar mudanças significativas para Remo e Paysandu na classificação. Ambos entram em campo em situações opostas e podem oscilar na tabela, dependendo dos próprios resultados, além de "torcer" em jogos dos concorrentes diretos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Remo, atualmente na 6ª colocação com 30 pontos, enfrenta o América-MG fora de casa. Em caso de vitória, o time paraense pode alcançar os 33 pontos e subir até a 4ª posição, superando Cuiabá (5º) e Chapecoense (4º), desde que esses clubes tropecem na rodada. No entanto, se empatar ou, principalmente, perder, o Remo corre risco de ser ultrapassado por Criciúma, Avaí e Vila Nova, podendo cair até o 9º lugar.

Neste ponto, o Leão Azul ainda precisa torcer pelo maior rival, já que Paysandu e Vila Nova fazem um dos jogos da rodada. Uma vitória bicolor, neste cenário, evitaria a ascensão do time goiano. 

VEJA MAIS

image 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu
Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi

image Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B
Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento

image Remo aposta em tabu de 23 anos para buscar bom resultado contra o América-MG
Ao todo, o confronto entre Remo e América-MG soma oito partidas em campeonatos nacionais

Já o Paysandu vive um momento mais delicado. Com 21 pontos na 19ª posição, o clube tenta se reabilitar contra o Vila Nova, na Curuzu. Se vencer, pode chegar aos 24 pontos e subir até a 14ª colocação, desde que Botafogo-SP e Volta Redonda, América, Ferroviário e Atlético-GO não somem pontos. Por outro lado, em caso de empate ou derrota, o time corre o risco de cair para a lanterna, pois o dono da posição, o Amazonas, tem apenas um ponto de diferença para o Papão.

No melhor dos cenários, a dupla Re-Pa tem grandes chances de conquistarem os seus objetivos: enquanto o primeiro quer garantir uma vaga no G4, o segundo luta para sair do Z4, mesmo sem perder há nove jogos.

Jogos da 21ª rodada:

  • 8 de agosto (19h00) — Ferroviária x Amazonas
  • 8 de agosto (21h35) — Coritiba x Chapecoense
  • 9 de agosto (16h00) — América‑MG x Remo
  • 9 de agosto (18h30) — Goiás x Operário‑PR
  • 9 de agosto (20h30) — Volta Redonda x Novorizontino
  • 10 de agosto (16h00) — Avaí x Cuiabá
  • 10 de agosto (18h30) — Atlético‑GO x Botafogo‑SP
  • 11 de agosto (19h00) — Criciúma x Athletico‑PR
  • 11 de agosto (21h30) — Paysandu x Vila Nova
  • 12 de agosto (19h30) — CRB x Athletic‑MG
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

série b 2025

remo

paysandu

jornal amazônia

o liberal
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Brasil

CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil

CRB e Cruzeiro jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.08.25 20h00

Copa do Brasil

Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil

Vasco e CSA jogam pela Copa Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.08.25 19h00

Futebol

Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira

A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona

07.08.25 18h18

Série A argentina

San Lorenzo x Vélez Sársfield: onde assistir ao jogo de hoje (07/08) pelo Campeonato Argentino

San Lorenzo e Vélez Sársfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

07.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

07.08.25 7h00

SITUAÇÃO COMPLICADA

Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil'

A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial"

06.08.25 19h33

Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro

07.08.25 11h22

Futebol

Ex-atacante do Remo é anunciado oficialmente por time da Indonésia: 'Estou 100% pronto'

Maxwell se despediu do Leão Azul após 15 jogos nesta temporada

06.08.25 8h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda