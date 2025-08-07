Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira

A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro pode provocar mudanças significativas para Remo e Paysandu na classificação. Ambos entram em campo em situações opostas e podem oscilar na tabela, dependendo dos próprios resultados, além de "torcer" em jogos dos concorrentes diretos.

O Remo, atualmente na 6ª colocação com 30 pontos, enfrenta o América-MG fora de casa. Em caso de vitória, o time paraense pode alcançar os 33 pontos e subir até a 4ª posição, superando Cuiabá (5º) e Chapecoense (4º), desde que esses clubes tropecem na rodada. No entanto, se empatar ou, principalmente, perder, o Remo corre risco de ser ultrapassado por Criciúma, Avaí e Vila Nova, podendo cair até o 9º lugar.

Neste ponto, o Leão Azul ainda precisa torcer pelo maior rival, já que Paysandu e Vila Nova fazem um dos jogos da rodada. Uma vitória bicolor, neste cenário, evitaria a ascensão do time goiano.

Já o Paysandu vive um momento mais delicado. Com 21 pontos na 19ª posição, o clube tenta se reabilitar contra o Vila Nova, na Curuzu. Se vencer, pode chegar aos 24 pontos e subir até a 14ª colocação, desde que Botafogo-SP e Volta Redonda, América, Ferroviário e Atlético-GO não somem pontos. Por outro lado, em caso de empate ou derrota, o time corre o risco de cair para a lanterna, pois o dono da posição, o Amazonas, tem apenas um ponto de diferença para o Papão.

No melhor dos cenários, a dupla Re-Pa tem grandes chances de conquistarem os seus objetivos: enquanto o primeiro quer garantir uma vaga no G4, o segundo luta para sair do Z4, mesmo sem perder há nove jogos.

Jogos da 21ª rodada:

8 de agosto (19h00) — Ferroviária x Amazonas

8 de agosto (21h35) — Coritiba x Chapecoense

9 de agosto (16h00) — América‑MG x Remo

9 de agosto (18h30) — Goiás x Operário‑PR

9 de agosto (20h30) — Volta Redonda x Novorizontino

10 de agosto (16h00) — Avaí x Cuiabá

10 de agosto (18h30) — Atlético‑GO x Botafogo‑SP

11 de agosto (19h00) — Criciúma x Athletico‑PR

11 de agosto (21h30) — Paysandu x Vila Nova

12 de agosto (19h30) — CRB x Athletic‑MG