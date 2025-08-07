Remo mira G4; Paysandu luta para se afastar da lanterna na 21ª rodada da Série B; confira A dupla Re-Pa pode oscilar até sete posições na tabela de classificação da Segundona O Liberal 07.08.25 18h18 A dupla Re-Pa entra em campo com a urgência da vitória nesta Série B. (Foto: Igor Mota / O Liberal) A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro pode provocar mudanças significativas para Remo e Paysandu na classificação. Ambos entram em campo em situações opostas e podem oscilar na tabela, dependendo dos próprios resultados, além de "torcer" em jogos dos concorrentes diretos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Remo, atualmente na 6ª colocação com 30 pontos, enfrenta o América-MG fora de casa. Em caso de vitória, o time paraense pode alcançar os 33 pontos e subir até a 4ª posição, superando Cuiabá (5º) e Chapecoense (4º), desde que esses clubes tropecem na rodada. No entanto, se empatar ou, principalmente, perder, o Remo corre risco de ser ultrapassado por Criciúma, Avaí e Vila Nova, podendo cair até o 9º lugar. Neste ponto, o Leão Azul ainda precisa torcer pelo maior rival, já que Paysandu e Vila Nova fazem um dos jogos da rodada. Uma vitória bicolor, neste cenário, evitaria a ascensão do time goiano. VEJA MAIS 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento Remo aposta em tabu de 23 anos para buscar bom resultado contra o América-MG Ao todo, o confronto entre Remo e América-MG soma oito partidas em campeonatos nacionais Já o Paysandu vive um momento mais delicado. Com 21 pontos na 19ª posição, o clube tenta se reabilitar contra o Vila Nova, na Curuzu. Se vencer, pode chegar aos 24 pontos e subir até a 14ª colocação, desde que Botafogo-SP e Volta Redonda, América, Ferroviário e Atlético-GO não somem pontos. Por outro lado, em caso de empate ou derrota, o time corre o risco de cair para a lanterna, pois o dono da posição, o Amazonas, tem apenas um ponto de diferença para o Papão. No melhor dos cenários, a dupla Re-Pa tem grandes chances de conquistarem os seus objetivos: enquanto o primeiro quer garantir uma vaga no G4, o segundo luta para sair do Z4, mesmo sem perder há nove jogos. Jogos da 21ª rodada: 8 de agosto (19h00) — Ferroviária x Amazonas 8 de agosto (21h35) — Coritiba x Chapecoense 9 de agosto (16h00) — América‑MG x Remo 9 de agosto (18h30) — Goiás x Operário‑PR 9 de agosto (20h30) — Volta Redonda x Novorizontino 10 de agosto (16h00) — Avaí x Cuiabá 10 de agosto (18h30) — Atlético‑GO x Botafogo‑SP 11 de agosto (19h00) — Criciúma x Athletico‑PR 11 de agosto (21h30) — Paysandu x Vila Nova 12 de agosto (19h30) — CRB x Athletic‑MG 