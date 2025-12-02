Capa Jornal Amazônia
Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão

Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Mirassol soma 18 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (JP Pinheiro/ Agência Mirassol)

Vasco da Gama x Mirassol disputam hoje, segunda-feira (02/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vasco x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco é o 11° colocado do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 55 gols marcados e 53 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Mirassol ocupa a 4° posição com 17 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 58 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Vasco x Mirassol: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Pedro Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Philippe Coutinho e Cauan Barros; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Francisco da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

FICHA TÉCNICA
Vasco da Gama x Mirassol
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 19h

