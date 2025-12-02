Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.12.25 18h00 O Mirassol soma 18 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (JP Pinheiro/ Agência Mirassol) Vasco da Gama x Mirassol disputam hoje, segunda-feira (02/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Mirassol ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vasco é o 11° colocado do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 55 gols marcados e 53 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. Já o Mirassol ocupa a 4° posição com 17 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 58 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Vasco x Mirassol: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Pedro Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Philippe Coutinho e Cauan Barros; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Francisco da Costa. Técnico: Rafael Guanaes FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Mirassol Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mirassol vasco da gama jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Grêmio e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 18h00 Campeonato Inglês Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h15 Copa da Itália Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03