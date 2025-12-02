Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 02.12.25 7h00 Vasco e Mirassol jogarão pelo Brasileirão às 19h (JP Pinheiro/ Agência Mirassol) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (02/12), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, La Liga, Copa da Alemanha e outras competições internacionais. Às 17h, o Barcelona jogará contra o Atlético Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Grêmio enfrentará o Fluminense pela Série A do Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol - 19h - SporTV e Premiere Grêmio x Fluminense - 21h30 - SporTV e Premiere Campeonato Espanhol - La Liga Barcelona x Atlético Madrid - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Bournemouth x Everton - 16h30 - XSports e Disney+ Fulham x Manchester City - 16h30 - Disney+ Newcastle x Tottenham - 17h15 - ESPN 4 e Disney+ Copa da Alemanha Hertha Berlin x Kaiserslautern - 14h - Disney+ Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - 14h - Disney+ Borussia Dortmund x Leverkusen - 17h - ESPN 2 e Disney+ Leipzig x Magdeburg - 17h - Disney+ Copa da Itália Juventus x Udinese - 17h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil) Onde assistir ao jogo de Barcelona e Atlético Madrid; veja o horário O jogo entre Barcelona x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Borussia e Leverkusen; veja o horário O jogo entre Borussia x Leverkusen terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Newcastle e Totetnham; veja o horário O jogo entre Newcastle x Tottenham terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Grêmio e Fluminense; veja o horário O jogo entre Grêmio x Fluminense terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 17h - Barcelona x Atlético Madrid - La Liga 17h - Borussia Dortmund x Leverkusen - Copa da Alemanha 17h15 - Newcastle x Tottenham - Premier League SporTV 19h - Vasco x Mirassol - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Fluminense - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+ 14h - Hertha Berlin x Kaiserslautern - Copa da Alemanha 14h - Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - Copa da Alemanha 16h30 - Bournemouth x Everton - Premier League 16h30 - Fulham x Manchester City - Premier League 17h - Leipzig x Magdeburg - Copa da Alemanha 17h - Barcelona x Atlético Madrid - La Liga 17h - Borussia Dortmund x Leverkusen - Copa da Alemanha 17h15 - Newcastle x Tottenham - Premier League Premiere 19h - Vasco x Mirassol - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Fluminense - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet 17h - Juventus x Udinese - Coppa Itália Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir Quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 18h00 Campeonato Inglês Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h15 Copa da Itália Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.12.25 16h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/12) por La Liga Barcelona e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03