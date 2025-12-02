Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Vasco e Mirassol jogarão pelo Brasileirão às 19h (JP Pinheiro/ Agência Mirassol)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (02/12), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, La Liga, Copa da Alemanha outras competições internacionais.

Às 17h, o Barcelona jogará contra o Atlético Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Grêmio enfrentará o Fluminense pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Vasco x Mirassol - 19h - SporTV e Premiere
  2. Grêmio x Fluminense - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Barcelona x Atlético Madrid - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Bournemouth x Everton - 16h30 - XSports e Disney+
  2. Fulham x Manchester City - 16h30 - Disney+
  3. Newcastle x Tottenham - 17h15 - ESPN 4 e Disney+

Copa da Alemanha

  1. Hertha Berlin x Kaiserslautern - 14h - Disney+
  2. Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - 14h - Disney+
  3. Borussia Dortmund x Leverkusen - 17h - ESPN 2 e Disney+
  4. Leipzig x Magdeburg - 17h - Disney+

Copa da Itália

  1. Juventus x Udinese - 17h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil)

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Atlético Madrid; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Borussia e Leverkusen; veja o horário

O jogo entre Borussia x Leverkusen terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Newcastle e Totetnham; veja o horário

O jogo entre Newcastle x Tottenham terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Fluminense terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 17h - Barcelona x Atlético Madrid - La Liga
  2. 17h - Borussia Dortmund x Leverkusen - Copa da Alemanha
  3. 17h15 - Newcastle x Tottenham - Premier League

SporTV

  1. 19h - Vasco x Mirassol - Brasileirão
  2. 21h30 - Grêmio x Fluminense - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 14h - Hertha Berlin x Kaiserslautern - Copa da Alemanha
  2. 14h - Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - Copa da Alemanha
  3. 16h30 - Bournemouth x Everton - Premier League
  4. 16h30 - Fulham x Manchester City - Premier League
  5. 17h - Leipzig x Magdeburg - Copa da Alemanha
  6. 17h - Barcelona x Atlético Madrid - La Liga
  7. 17h - Borussia Dortmund x Leverkusen - Copa da Alemanha
  8. 17h15 - Newcastle x Tottenham - Premier League

Premiere

  1. 19h - Vasco x Mirassol - Brasileirão
  2. 21h30 - Grêmio x Fluminense - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

  1. 17h - Juventus x Udinese - Coppa Itália
.
