Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (02/12), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, La Liga, Copa da Alemanha e outras competições internacionais.

Às 17h, o Barcelona jogará contra o Atlético Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Grêmio enfrentará o Fluminense pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Vasco x Mirassol - 19h - SporTV e Premiere Grêmio x Fluminense - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

Barcelona x Atlético Madrid - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Bournemouth x Everton - 16h30 - XSports e Disney+ Fulham x Manchester City - 16h30 - Disney+ Newcastle x Tottenham - 17h15 - ESPN 4 e Disney+

Copa da Alemanha

Hertha Berlin x Kaiserslautern - 14h - Disney+ Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - 14h - Disney+ Borussia Dortmund x Leverkusen - 17h - ESPN 2 e Disney+ Leipzig x Magdeburg - 17h - Disney+

Copa da Itália

Juventus x Udinese - 17h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

17h - Barcelona x Atlético Madrid - La Liga 17h - Borussia Dortmund x Leverkusen - Copa da Alemanha 17h15 - Newcastle x Tottenham - Premier League

SporTV

19h - Vasco x Mirassol - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Fluminense - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

14h - Hertha Berlin x Kaiserslautern - Copa da Alemanha 14h - Borussia Mönchengladbach x St. Pauli - Copa da Alemanha 16h30 - Bournemouth x Everton - Premier League 16h30 - Fulham x Manchester City - Premier League 17h - Leipzig x Magdeburg - Copa da Alemanha 17h - Barcelona x Atlético Madrid - La Liga 17h - Borussia Dortmund x Leverkusen - Copa da Alemanha 17h15 - Newcastle x Tottenham - Premier League

Premiere

19h - Vasco x Mirassol - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Fluminense - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

17h - Juventus x Udinese - Coppa Itália