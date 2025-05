Com resenha e descontração, Remo divulga 'Media Day' com jogadores usando uniforme 2; vídeo

O Remo vive uma boa fase na Série B, além de ter conquistado o título do Parazão. Nas redes sociais, o clube divulgou imagens do “Media Day”, com ensaios fotográficos dos atletas, que irão compor as artes divulgadas pelo clube em suas redes sociais durante as transmissões dos jogos.

Em clima bastante descontraído na Sala de Imprensa do Baenão, jogadores posaram para fotos e fizeram vídeos para a comunicação do clube. Os jogadores já utilizaram o segundo uniforme do clube, na cor branca, recém-lançado pelo Leão Azul, que faz homenagem às origens do Remo e sua Garagem Náutica, situada no Bairro da Cidade Velha. O novo uniforme vem com o escudo com os remos cruzados, utilizado pelo clube quando ainda se chamava Grupo do Remo.

O Leão é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 15 pontos e pode assumir a liderança nesta rodada. O Remo encara o Atlético-GO, neste domingo (18), às 16h, em Goiânia (GO), pela 8ª rodada da competição. Caso o Remo vença e o Goiás (atual líder), tropece contra o Paysandu, em Belém, o clube azulino pode liderar a Segundona. Atlético-GO x Remo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também narração pela Rádio Liberal +.