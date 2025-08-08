O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão?

Ferroviária x Amazonas, hoje, às 19 horas, abrindo a 21a rodada da Série B. Qual seria o pior resultado para os bicolores? Se o time de Araraquara vencer, o time de Manaus segue na última posição. Se o Amazonas vencer, o Paysandu desce para a "lanterna", mas terá a possibilidade de ultrapassar os dois com uma vitória na segunda-feira sobre o Vila Nova. Também com empate, o Amazonas segue na "lanterna", mas a Ferroviária não poderá ser ultrapassada pelos bicolores.

Como o Papão vai fechar a rodada, terá emoções preliminares por resultados que lhe permitam sair da ZR na segunda-feira, inclusive a derrota do América para o Remo. Mas nada valerá sem a vitória do Papão sobre o revigorado Vila Nova. O time goiano está sob efeito da chegada do técnico Paulo Turra, que está exigindo mais suor dos atletas e causando expectativa por isso.

A hora da verdade para o Leão

Se for aceso e imponente amanhã, diante do América, e vencer, o time do Remo convence a torcida de que o cansaço realmente atrapalhou na derrota para a Ferroviária e de que o Leão voltou a urrar. Caso contrário, o entendimento de desculpa estará consumado e os profissionais do Leão vão cair em descrédito. Por isso, 16 horas, amanhã, será a hora da verdade para os azulinos, à medida que a bola rolar em Belo Horizonte.

Mesmo como visitante, o Remo tem time para se impor e agravar a crise do América, que vai jogar sob o risco de entrar na zona do rebaixamento. Isso indica o América tenso e muito valente. O Remo precisa ser igualmente valente e tirar proveito da sua melhor condição emocional. Uma questão de competência!

BAIXINHAS

* Diogo Giacomini é o técnico interino do América, pela demissão de Enderson Moreira. Ele já comandou o America em outras 11 interinidade. Como maior proeza, classificou o time num "mata mata" contra o RB Bragantino na Sul-americana de 2023.

* O America não vence há seis rodadas, mas a Ferroviária chegou a Belém com o mesmo jejum e saiu vitoriosa. O Remo já tem a lição e amanhã terá a prova. Se vencer, não apenas se reaproxima do G4 como faz as pazes com a torcida para o reencontro no outro sábado, contra o Botafogo.

* Informações levantadas pelos analistas de desempenho bicolores sobre o Vila Nova chegam ao técnico Claudinei Oliveira com incertezas. Afinal, agora o time goiano está sob as ordens e ideias de Paulo Turra, técnico muito influenciado por Luis Felipe Scolari. Tanto que ele chegou exigindo mais esforço: "Tem que correr. Quem quiser passear, vá ao shopping".

* Paulo Turra é o terceiro técnico do Vila Nova na temporada, depois de Rafael Lacerda (agora no Atlético Goianiense) e do ex-bicolor Luizinho Lopes. No Paysandu Claudinei Oliveira também é o terceiro, depois de Márcio Fernandes (saiu ainda no Parazão) e Luizinho Lopes.

* Atacante uruguaio Nico Ferreira empolgando os azulinos nas primeiras impressões. Vejamos se confirma no jogo o que mostrou nos treinos. Ele e o também uruguaio Diego Hernandez, meia-atacante, devem estrear amanhã.

* Assunto Transferban tira o sono da nação bicolor, com o clube precisando e não podendo contratar, punido pela FIFA. Keffel, o atleta pivô da dívida com o Torreense (Portugal) e da punição, está no elenco, cumprindo o desastroso contrato. O débito, em torno de R$ 800 mil, só não é mais urgente que a folha salarial, cerca de R$ 2,5 milhões, explica o presidente Roger Aguilera.

* Jaderson sendo cobrado orientado e cobrado no Remo para voltar ao peso ideal. No pós-concussão ele ainda não repetiu a intensidade de jogo que o caracterizava. Está tímido, com baixa mobilidade, sem comparação com o atleta que virou xodó da torcida azulina.