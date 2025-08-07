BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) Iury Costa 07.08.25 18h45 Jogador foi “anunciado” pelo BID da CBF (Foto: Reprodução/Redes Sociais) O Boletim Diário Informativo (BID) da CBF “furou” o Clube do Remo e anunciou a contratação do zagueiro uruguaio Cristian Tassano. O atleta caiu no BID no final da tarde desta quinta-feira (7). Atleta caiu no BID nesta quinta-feira (7) (Foto: Reprodução) O anúncio havia sido feito pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+, que afirmou que Tassado e Nicolás Ferreira, já anunciado, se juntariam ao clube nesta semana. Cristian Tassano tem 29 anos, é natural de Montevideo, Uruguai. O defensor atuava no Feirense, clube da segunda divisão do Campeonato Português. Em 2025 ele atuou em 32 jogos pelo clube. Além do futebol português, o defensor já passou por Khimki (Rússia), Santa Clara (Portugal), Rosário Central (Argentina), Mirandés (Espanha), Twente (Holanda), Sevilla (Espanha) e Danúbio (Uruguai). *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave bid clube do remo esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45 REFORÇO Nicolás se apresenta no Remo e diz estar pronto para atuar em qualquer posição do ataque O jogador vinha fazendo pré-temporada no Uruguai antes de desembarcar em Belém e diz estar em boas condições físicas pra jogar contra o América-MG 07.08.25 18h28 Futebol Remo aposta em tabu de 23 anos para buscar bom resultado contra o América-MG Ao todo, o confronto entre Remo e América-MG soma oito partidas em campeonatos nacionais 06.08.25 16h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 07.08.25 7h00 SITUAÇÃO COMPLICADA Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" 06.08.25 19h33 Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro 07.08.25 11h22 Futebol Ex-atacante do Remo é anunciado oficialmente por time da Indonésia: 'Estou 100% pronto' Maxwell se despediu do Leão Azul após 15 jogos nesta temporada 06.08.25 8h22