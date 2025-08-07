BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio

O Boletim Diário Informativo (BID) da CBF “furou” o Clube do Remo e anunciou a contratação do zagueiro uruguaio Cristian Tassano. O atleta caiu no BID no final da tarde desta quinta-feira (7).

Atleta caiu no BID nesta quinta-feira (7) (Foto: Reprodução)

O anúncio havia sido feito pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+, que afirmou que Tassado e Nicolás Ferreira, já anunciado, se juntariam ao clube nesta semana.

Cristian Tassano tem 29 anos, é natural de Montevideo, Uruguai. O defensor atuava no Feirense, clube da segunda divisão do Campeonato Português. Em 2025 ele atuou em 32 jogos pelo clube. Além do futebol português, o defensor já passou por Khimki (Rússia), Santa Clara (Portugal), Rosário Central (Argentina), Mirandés (Espanha), Twente (Holanda), Sevilla (Espanha) e Danúbio (Uruguai).

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)