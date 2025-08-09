Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil' Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4 O Liberal 09.08.25 20h27 O treinador azulino celebrou mais uma vitória fora de casa pela Série B. (Igor Mota / O Liberal) Ao final da partida, o técnico António Oliveira fez uma breve análise sobre o resultado da partida, que serviu para aumentar a confiança do time, agora com duas vitórias fora de casa, ambas sob a gestão do português. Embora tenha vencido, o Remo continuou levando pressão em alguns momentos, mas, ao contrário do que houve na partida contra o Goiás, por exemplo, onde o time cedeu o empate, ao fim dos 90 minutos o time resistiu à pressão e conseguiu sair do Independência com três pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao responder as perguntas da imprensa, o treinador destacou o entendimento tático dos jogadores e a entrega da equipe durante os 90 minutos. "Basicamente, os jogadores foram fantásticos e entenderam a estratégia do jogo. Quando tivermos a oportunidade de ficar com a bola, vamos trabalhar com ela. Quando acharmos que é melhor o adversário estar com a bola, assim faremos. Eles foram muito bons nesse sentido", afirmou. O comandante também analisou a atuação defensiva e reforçou que o resultado foi merecido pelo que o time produziu e até mesmo pelo que permitiu ser produzido. pelo adversário. "O adversário finalizou muito de fora da área, muitas vezes em bola parada e cruzamentos. As chances que tiveram surgiram de erros nossos. O time se entregou de corpo e alma e está de parabéns", completou. VEJA MAIS Remo confirma favoritismo e vence América-MG fora de casa, pela Série B Leão venceu partida com gol marcado no início da partida e volta para casa com os três pontos da rodada Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente Pensando na sequência da Série B, Oliveira pregou tranquilidade para entrar no G4 no momento decisivo. "O importante é entrar no G4 na altura certa, sem ansiedade. É uma maratona de 100 metros. Faltam apenas 16 jogos e precisamos estar atentos a isso", alertou. Na próxima rodada, o Remo encara o Botafogo-SP, em Belém, pela 22ª rodada. O técnico aproveitou para convocar a torcida azulina para encher o Mangueirão. "Vamos lotar o estádio, mostrar a força do Remo. Não por mim, mas pelos jogadores e pela história gigante do clube. Uma onda azul que é tão conhecida. Colocar 40 mil é o apelo que faço", concluiu. 