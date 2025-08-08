Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino

Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente

Iury Costa
fonte

Duelo será neste sábado (9) (Foto: Mourão Panda/América)

Próximo adversário do Remo na Série B, o América-MG chega para o confronto sem treinador. Enderson Moreira foi demitido após a derrota para o Botafogo-SP, que ampliou uma sequência de seis jogos sem vitória, cinco derrotas e um empate.

Com isso, o time mineiro será comandado interinamente pelo auxiliar técnico Diogo Giacomini. No clube desde 2021, ele já esteve à beira do campo em 11 partidas como substituto, com duas vitórias, três empates e seis derrotas. Em 2023, foi ele quem comandou o América na classificação sobre o RB Bragantino, em duelo eliminatório da Copa Sul-Americana.

Como treinador principal, Giacomini teve passagem entre 2018 e 2020 pelo Coimbra-MG, onde comandou categorias de base e o time profissional. No período, conquistou os títulos da terceira e da segunda divisões do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019, respectivamente.

Sob pressão, Giacomini assume o time que hoje ocupa a 16ª colocação na tabela da Série B, com 21 pontos, mesma pontuação de Volta Redonda, Botafogo-SP e Paysandu, que aparecem na zona de rebaixamento. O Coelho está à frente por ter uma vitória a mais (seis contra cinco).

O duelo será neste sábado (9), na Arena Independência as 16h. O América tentará encerrar o jejum diante de um Remo que também busca recuperação, após ser derrotado pela Ferroviária, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no canal do YouTube do Liberal+.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

.
