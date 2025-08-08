América-MG anuncia novo executivo, mas encara o Remo na Série B com técnico interino A missão de Assis, que já trabalhou no clube em um passado recente, é reorganizar o departamento e encontrar um treinador para a sequência da competição O Liberal 08.08.25 16h35 Paulo Assis foi oficializado como Executivo de Futebol do América-MG. (Mourão Panda / América) O próximo adversário do Remo na Série B, o América-MG, vive um momento de reconstrução. Na manhã desta quinta-feira (8), o clube mineiro apresentou Paulo Assis como seu novo diretor-executivo de futebol. Ele chega para substituir Fred Cascardo, demitido um dia após a saída do técnico Enderson Moreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A missão de Assis, que já trabalhou no clube em um passado recente, é reorganizar o departamento e encontrar um treinador para a sequência da competição. Essa decisão, no entanto, pode demorar mais do que o esperado, beneficiando principalmente o Leão Azul, que encara o Coelho neste sábado (9), no estádio Independência. No duelo, o time ficará sob o comandop do interino Diogo Giacomini. "Precisamos ser assertivos, não dá para fazer um movimento abrupto e acabar tendo que trocar depois de novo", declarou o novo executivo, reforçando a confiança no trabalho de Giacomini. VEJA MAIS Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado Em crise e de mal com a torcida, América-MG oferece ingressos grátis para jogo contra o Remo Atualmente em 16º lugar, o América é o primeiro time fora da zona da degola, situação bem distante da expectativa traçada no início da temporada Próximo adversário do Remo, América-MG demite Enderson Moreira e está sem técnico Equipe vem de uma sequência negativa de seis jogos sem vencer Apesar de estar apenas começando, Assis não descarta mudanças no estilo de jogo do Coelho, mas deixou claro que vai respeitar as características do atual elenco. Segundo ele, o clube está realizando um mapeamento no mercado antes de tomar qualquer decisão sobre o novo técnico. O América vem de uma derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que custou o cargo de Enderson Moreira e rebaixou o time na tabela da Série B, estando agora na porta do Z4, enquanto o Leão Azul paraense tenta, mais uma vez, cavar um espaço entre os quatro líder da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 américa-mg remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 Futebol América-MG anuncia novo executivo, mas encara o Remo na Série B com técnico interino A missão de Assis, que já trabalhou no clube em um passado recente, é reorganizar o departamento e encontrar um treinador para a sequência da competição 08.08.25 16h35 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 Futebol Diego Hernandez pode estrear pelo Remo contra o América-MG na Série B Meia está na fase final de recuperação muscular e deve ganhar minutos no segundo tempo 08.08.25 14h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 Resenha Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense 08.08.25 12h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira 08.08.25 7h00 JOGO AMISTOSO Chelsea x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (08/08) Chelsea e Bayer Leverkusen jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.08.25 14h00