América-MG anuncia novo executivo, mas encara o Remo na Série B com técnico interino

O próximo adversário do Remo na Série B, o América-MG, vive um momento de reconstrução. Na manhã desta quinta-feira (8), o clube mineiro apresentou Paulo Assis como seu novo diretor-executivo de futebol. Ele chega para substituir Fred Cascardo, demitido um dia após a saída do técnico Enderson Moreira.

A missão de Assis, que já trabalhou no clube em um passado recente, é reorganizar o departamento e encontrar um treinador para a sequência da competição. Essa decisão, no entanto, pode demorar mais do que o esperado, beneficiando principalmente o Leão Azul, que encara o Coelho neste sábado (9), no estádio Independência. No duelo, o time ficará sob o comandop do interino Diogo Giacomini.

"Precisamos ser assertivos, não dá para fazer um movimento abrupto e acabar tendo que trocar depois de novo", declarou o novo executivo, reforçando a confiança no trabalho de Giacomini.

Apesar de estar apenas começando, Assis não descarta mudanças no estilo de jogo do Coelho, mas deixou claro que vai respeitar as características do atual elenco. Segundo ele, o clube está realizando um mapeamento no mercado antes de tomar qualquer decisão sobre o novo técnico.

O América vem de uma derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que custou o cargo de Enderson Moreira e rebaixou o time na tabela da Série B, estando agora na porta do Z4, enquanto o Leão Azul paraense tenta, mais uma vez, cavar um espaço entre os quatro líder da competição.