Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B

O Clube do Remo finalizou nesta sexta-feira (8) a preparação para o confronto diante do América-MG, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota em casa para a Ferroviária, a equipe azulina busca recuperação fora de casa, em partida marcada para sábado (9), às 16h, na Arena Independência.

Em entrevista, o atacante Matheus Davó avaliou o desempenho do time na última rodada e destacou o aprendizado diante das dificuldades.

“A gente leva de aprendizado que não existe time fraco na Série B, temos que respeitar todos os times. Nosso objetivo é um só, não tem pra onde fugir”, afirmou.

Sobre o duelo contra o América-MG, Davó reforçou a necessidade de manter uma mentalidade competitiva.

“Acredito que a nossa postura tem que ser vencedora, como a gente vem trabalhando. Acertar e ser mais efetivo na frente”, disse.

Com Pedro Rocha suspenso após expulsão, Davó também se colocou à disposição para ocupar a vaga no ataque.

“Já é um papel que venho fazendo. O grupo é qualificado e acredito que o mister vai ter as melhores soluções pra esse jogo”, avaliou.

Questionado sobre o momento instável do adversário, que vive crise técnica e administrativa, o jogador disse que o time precisa manter o foco.

“Sabemos que é perigoso quando o clube está assim. Eles vêm pro jogo do tudo ou nada. Temos que ter a cabeça fria e usar a melhor estratégia”, concluiu.

O Leão enfrenta o América Mineiro neste sábado (9), na Arena Independência, pela 21ª rodada da Série B 2025.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)