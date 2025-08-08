Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado Iury Costa 08.08.25 15h53 Remo enfrenta o América-MG neste sábado. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) O Clube do Remo finalizou nesta sexta-feira (8) a preparação para o confronto diante do América-MG, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota em casa para a Ferroviária, a equipe azulina busca recuperação fora de casa, em partida marcada para sábado (9), às 16h, na Arena Independência. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista, o atacante Matheus Davó avaliou o desempenho do time na última rodada e destacou o aprendizado diante das dificuldades. “A gente leva de aprendizado que não existe time fraco na Série B, temos que respeitar todos os times. Nosso objetivo é um só, não tem pra onde fugir”, afirmou. Sobre o duelo contra o América-MG, Davó reforçou a necessidade de manter uma mentalidade competitiva. “Acredito que a nossa postura tem que ser vencedora, como a gente vem trabalhando. Acertar e ser mais efetivo na frente”, disse. Com Pedro Rocha suspenso após expulsão, Davó também se colocou à disposição para ocupar a vaga no ataque. “Já é um papel que venho fazendo. O grupo é qualificado e acredito que o mister vai ter as melhores soluções pra esse jogo”, avaliou. VEJA MAIS [[(standard.Article) Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4]] Diego Hernandez pode estrear pelo Remo contra o América-MG na Série B Meia está na fase final de recuperação muscular e deve ganhar minutos no segundo tempo Questionado sobre o momento instável do adversário, que vive crise técnica e administrativa, o jogador disse que o time precisa manter o foco. “Sabemos que é perigoso quando o clube está assim. Eles vêm pro jogo do tudo ou nada. Temos que ter a cabeça fria e usar a melhor estratégia”, concluiu. O Leão enfrenta o América Mineiro neste sábado (9), na Arena Independência, pela 21ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal +. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo matheus davó série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 Futebol América-MG anuncia novo executivo, mas encara o Remo na Série B com técnico interino A missão de Assis, que já trabalhou no clube em um passado recente, é reorganizar o departamento e encontrar um treinador para a sequência da competição 08.08.25 16h35 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 Futebol Diego Hernandez pode estrear pelo Remo contra o América-MG na Série B Meia está na fase final de recuperação muscular e deve ganhar minutos no segundo tempo 08.08.25 14h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 Resenha Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense 08.08.25 12h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira 08.08.25 7h00 JOGO AMISTOSO Chelsea x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (08/08) Chelsea e Bayer Leverkusen jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.08.25 14h00