Diego Hernandez pode estrear pelo Remo contra o América-MG na Série B Meia está na fase final de recuperação muscular e deve ganhar minutos no segundo tempo Pedro Garcia 08.08.25 14h29 Jogador chegou ao Remo por empréstimo do Botafogo (Samara Miranda / Ascom Remo) O Remo enfrenta o América-MG neste sábado (9), às 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Para o confronto, o técnico António Oliveira pode contar com o meia Diego Hernandez, que está na fase final da recuperação muscular. O atleta foi anunciado oficialmente pelo Remo no dia 22 de julho, mas acabou afastado pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) para um trabalho de reequilíbrio muscular e condicionamento físico específico. No dia 28, o departamento médico do clube informou que ele estaria apto para voltar a jogar em cerca de duas semanas. VEJA MAIS Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão? A tendência, porém, é que Hernandez não comece como titular, mas ganhe minutos entrando no segundo tempo. O jogador chegou ao Remo por empréstimo do Botafogo, onde conquistou o título do Brasileirão de 2024 e a Copa Libertadores da América. Na atual temporada, o meia ofensivo atuou pelo Everton, do Chile, e pelo Club León, do México, somando ao todo 26 partidas, com três gols marcados e duas assistências pelas duas equipes. O Remo chega à 21ª rodada com 30 pontos, ocupando a 6ª colocação, e segue na luta para retornar ao G4. Já o América-MG vive um cenário oposto: é o 16º colocado, com 21 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. O adversário remista, vale lembrar, tem a pior defesa da Série B. Os números mostram que, em 20 partidas, o time sofreu nada menos que 28 gols — uma média de 1,4 por jogo. A situação só não é pior porque o ataque tem conseguido compensar, com 21 gols marcados, resultando em um saldo negativo de sete gols. A partida entre Leão e Coelho terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil' Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4 09.08.25 20h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00