Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Diego Hernandez pode estrear pelo Remo contra o América-MG na Série B

Meia está na fase final de recuperação muscular e deve ganhar minutos no segundo tempo

Pedro Garcia
fonte

Jogador chegou ao Remo por empréstimo do Botafogo (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Remo enfrenta o América-MG neste sábado (9), às 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Para o confronto, o técnico António Oliveira pode contar com o meia Diego Hernandez, que está na fase final da recuperação muscular.

O atleta foi anunciado oficialmente pelo Remo no dia 22 de julho, mas acabou afastado pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) para um trabalho de reequilíbrio muscular e condicionamento físico específico. No dia 28, o departamento médico do clube informou que ele estaria apto para voltar a jogar em cerca de duas semanas.

VEJA MAIS

image Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém
Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense

image O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão?

A tendência, porém, é que Hernandez não comece como titular, mas ganhe minutos entrando no segundo tempo. O jogador chegou ao Remo por empréstimo do Botafogo, onde conquistou o título do Brasileirão de 2024 e a Copa Libertadores da América.

Na atual temporada, o meia ofensivo atuou pelo Everton, do Chile, e pelo Club León, do México, somando ao todo 26 partidas, com três gols marcados e duas assistências pelas duas equipes.

O Remo chega à 21ª rodada com 30 pontos, ocupando a 6ª colocação, e segue na luta para retornar ao G4. Já o América-MG vive um cenário oposto: é o 16º colocado, com 21 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

O adversário remista, vale lembrar, tem a pior defesa da Série B. Os números mostram que, em 20 partidas, o time sofreu nada menos que 28 gols — uma média de 1,4 por jogo. A situação só não é pior porque o ataque tem conseguido compensar, com 21 gols marcados, resultando em um saldo negativo de sete gols.

A partida entre Leão e Coelho terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão

Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês

10.08.25 18h00

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

De pai para filho

Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Futebol

Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil'

Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4

09.08.25 20h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

De pai para filho

Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Futebol

Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D

Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição

10.08.25 17h39

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo

10.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda