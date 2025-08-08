Diego Hernandez pode estrear pelo Remo contra o América-MG na Série B

O Remo enfrenta o América-MG neste sábado (9), às 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Para o confronto, o técnico António Oliveira pode contar com o meia Diego Hernandez, que está na fase final da recuperação muscular.

O atleta foi anunciado oficialmente pelo Remo no dia 22 de julho, mas acabou afastado pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) para um trabalho de reequilíbrio muscular e condicionamento físico específico. No dia 28, o departamento médico do clube informou que ele estaria apto para voltar a jogar em cerca de duas semanas.

A tendência, porém, é que Hernandez não comece como titular, mas ganhe minutos entrando no segundo tempo. O jogador chegou ao Remo por empréstimo do Botafogo, onde conquistou o título do Brasileirão de 2024 e a Copa Libertadores da América.

Na atual temporada, o meia ofensivo atuou pelo Everton, do Chile, e pelo Club León, do México, somando ao todo 26 partidas, com três gols marcados e duas assistências pelas duas equipes.

O Remo chega à 21ª rodada com 30 pontos, ocupando a 6ª colocação, e segue na luta para retornar ao G4. Já o América-MG vive um cenário oposto: é o 16º colocado, com 21 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

O adversário remista, vale lembrar, tem a pior defesa da Série B. Os números mostram que, em 20 partidas, o time sofreu nada menos que 28 gols — uma média de 1,4 por jogo. A situação só não é pior porque o ataque tem conseguido compensar, com 21 gols marcados, resultando em um saldo negativo de sete gols.

A partida entre Leão e Coelho terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal +.