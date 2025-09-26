Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 26.09.25 7h00 Às 16h15, Benfica e Gil Vicente jogarão pelo Campeonato Português (X/ @SLBenfica) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (26/09), incluem partidas pela Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita, Campeonato Português e Série A argentina. Às 15h, Al Ittihad jogará contra Al Nassr pela Série A saudita. Já às 15h30, o Bayern de Munique enfrentará o Werder Bremen pela Bundesliga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Bayern de Munique x Werder Bremen - 15h30 - SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball Campeonato Argentino Platense x San Martín de San Juan - 19h - Disney+ Banfield x Unión de Santa Fe - 19h - AFA Play Central Córdoba x Tigre - 21h15 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Girona x Espanyol - 16h - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Português Benfica x Gil Vicente - 16h15 - ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Al Hazm x Al Ahli - 12h35 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Dhamk x Al Ettifaq - 12h40 - Sem informações Al Ittihad x Al Nassr - 15h - SporTV 2 e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Nassr; veja o horário O jogo entre Al Ittihad x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h. Onde assistir ao jogo de Bayern e Werder Bremen; veja o horário O jogo entre Bayern de Munique x Werder Bremen terá transmissão ao vivo pela SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball, às 15h30. Onde assistir ao jogo de Benfica e Gil Vicente; veja o horário O jogo entre Benfica x Gil Vicente terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 16h15. Onde assistir ao jogo de Girona e Espanyol; veja o horário O jogo entre Girona x Espanyol terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e Disney+, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h35 - Al Hazm x Al Ahli - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h - Girona x Espanyol - La Liga 16h15 - Benfica x Gil Vicente - Campeonato Português SporTV 15h - Al Ittihad x Al Nassr - Campeonato Saudita 15h30 - Bayern de Munique x Werder Bremen - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h - Girona x Espanyol - La Liga 16h15 - Benfica x Gil Vicente - Campeonato Português 19h - Platense x San Martín de San Juan - Campeonato Argentino 21h15 - Central Córdoba x Tigre - Campeonato Argentino Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 15h30 - Bayern de Munique x Werder Bremen - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 