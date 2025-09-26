Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h15, Benfica e Gil Vicente jogarão pelo Campeonato Português (X/ @SLBenfica)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (26/09), incluem partidas pela Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita, Campeonato Português e Série A argentina.

Às 15h, Al Ittihad jogará contra Al Nassr pela Série A saudita. Já às 15h30, o Bayern de Munique enfrentará o Werder Bremen pela Bundesliga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Bayern de Munique x Werder Bremen - 15h30 - SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Platense x San Martín de San Juan - 19h - Disney+
  2. Banfield x Unión de Santa Fe - 19h - AFA Play
  3. Central Córdoba x Tigre - 21h15 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Girona x Espanyol - 16h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

  1. Benfica x Gil Vicente - 16h15 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Hazm x Al Ahli - 12h35 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Dhamk x Al Ettifaq - 12h40 - Sem informações
  3. Al Ittihad x Al Nassr - 15h - SporTV 2 e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Nassr; veja o horário

O jogo entre Al Ittihad x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Werder Bremen; veja o horário

O jogo entre Bayern de Munique x Werder Bremen terá transmissão ao vivo pela SporTV, CazéTV, XSports e OneFootball, às 15h30.

Onde assistir ao jogo de Benfica e Gil Vicente; veja o horário

O jogo entre Benfica x Gil Vicente terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 16h15.

Onde assistir ao jogo de Girona e Espanyol; veja o horário

O jogo entre Girona x Espanyol terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h35 - Al Hazm x Al Ahli - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 16h - Girona x Espanyol - La Liga
  2. 16h15 - Benfica x Gil Vicente - Campeonato Português

SporTV

  1. 15h - Al Ittihad x Al Nassr - Campeonato Saudita
  2. 15h30 - Bayern de Munique x Werder Bremen - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h - Girona x Espanyol - La Liga
  2. 16h15 - Benfica x Gil Vicente - Campeonato Português
  3. 19h - Platense x San Martín de San Juan - Campeonato Argentino
  4. 21h15 - Central Córdoba x Tigre - Campeonato Argentino

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 15h30 - Bayern de Munique x Werder Bremen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

26.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro Série B

Atlético-GO x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B

Atlético GO e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

25.09.25 20h30

Copa Sul-Americana

Univ de Chile x Alianza Lima: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/09) pela Copa Sudamericana

Universidad de Chile e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

25.09.25 19h30

Campeonato Brasileiro Série B

Chapecoense x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B

Chapecoense e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

25.09.25 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

polêmica

Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista

O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe.

25.09.25 20h59

Futebol

Paysandu é condenado a pagar R$ 1,5 milhão por atrasos salariais

Justiça mantém validade do TAC de 2008 e rejeita tentativa do clube de reduzir ou anular a multa referente a 2024

25.09.25 17h56

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

26.09.25 7h00

FINAL ANTECIPADA?

Flamengo bate Estudiantes nos pênaltis e vai enfrentar o Racing nas semifinais da Libertadores

O Mengão vai enfrentar o Racing nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.

25.09.25 23h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda