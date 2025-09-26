Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube

O Remo apresentou oficialmente o treinador Guto Ferreira nesta sexta-feira (26). O técnico chega para substituir o português António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21). Na coletiva de apresentação, Guto afirmou que o que o atraiu ao Leão Azul foi a "possibilidade de acesso".

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Primeiro, [o que me atraiu ao Remo] é a possibilidade de acesso. Nem sei se é o primeiro ou segundo", disse o treinador, que também destacou o apoio em massa da torcida azulina.

"Ano passado, eu assisti a muitos jogos do Remo na Série C. Joguei em Belém, falei com jogadores e sei do perfil da Nação Azulina. Aqui não jogamos com 11, jogamos com um a mais, porque temos uma torcida gigante ao nosso lado. Depois foi o projeto, que tem uma margem de crescimento grande. Quando se pensa assim, é importante estarmos participando de projetos nesse sentido", completou.

VEJA MAIS

Guto Ferreira tem 60 anos, é natural de Piracicaba (SP) e soma quatro acessos à Série A do Campeonato Brasileiro: pela Ponte Preta-SP (2014), Bahia (2016), Internacional-RS (2017) e Sport-PE (2019). O treinador fica atrás apenas de Givanildo Oliveira, ex-técnico da dupla Re-Pa, que conquistou cinco acessos.

Atualmente, o Leão Azul ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos. A missão de Guto será reestruturar o time e recolocá-lo na briga pelo G-4.

Na coletiva, o técnico evitou comentar a passagem de António Oliveira. Segundo ele, "tecer qualquer tipo de comentário ao trabalho passado é antiético”, ressaltando que só é válido quando há algo "extremamente positivo".

Sobre a equipe, Guto falou de questões físicas, adaptação e estilo de jogo. Ele destacou a logística da região como um desafio.

"Não sei da maneira que foi feito, mas toda chegada passa por adaptação, com a equipe conectada na estrutura de jogo. Se o jogador chega na forma física diferente, é importante lembrar que existem condições específicas da região. No Sul, se um time joga 16 partidas 'médias ou curtas', aqui jogamos 19 partidas 'longas', de viagens de três ou mais horas. Essa logística não tem como melhorar, mas temos que construir algo para superar isso", explicou.

"Sobre o modelo de jogo, você tem que ter uma base inicial, mas, na hora em que aplica na realidade, vê se flui ou não. Temos que achar rápido isso porque só temos 10 jogos", completou.

Confira outros pontos da coletiva

Primeiro contato com o elenco

"A primeira intervenção mais direta foi no pós-jogo, no vestiário. O que eu dizia a eles é a necessidade de mudança de comportamento. Esse é o nosso primeiro ponto, mudança de comportamento, exercitando nos treinos. Lógico que é impossível mudar toda a equipe já nesse próximo jogo, porque tivemos dois dias de treino, após uma longa viagem. Isso tudo tem que ser colocado na balança, porque muita informação em pouco tempo não é assimilada. À medida que o trabalho vai fluindo, as informações vão chegando, vamos adaptando o treino e a tendência é crescer a qualidade do jogo."

Baixo aproveitamento em casa

"Quando o campeonato começou, o Remo estava ganhando tudo em casa. O que ocorreu desde então? Os adversários estudaram e souberam como jogar contra a gente aqui. Temos que mudar para transformar a nossa casa em arma positiva, não negativa. Temos que dar apoio para os nossos jogadores não se sentirem inseguros. É diferente jogar com apoio e jogar com crítica. Jogar com crítica é muito difícil, porque todos os atletas são seres humanos. Agora, se eles jogarem com apoio, vão tirar forças de onde nem imaginavam que tinham."

"Velhos conhecidos"

"Trabalhei com o [Marcelo] Rangel no Goiás, com o Reynaldo no Coritiba, havia trabalhado com o Davó no Bahia, então conheço parte do elenco. Antes de vir, conversei com todos os jogadores com quem já trabalhei e só recebi elogios do projeto, da torcida... Então isso te passa segurança, em ter conhecimento sobre o que existe. Com toda essa situação construída, temos um espaço muito interessante para crescer. Não tinha trabalhado no Norte ainda, mas sei que, quando o futebol daqui surge com força, vem com tudo. O estado todo vem junto. A grandeza do estado incorpora a força da equipe. Todo mundo quer estar em clubes vencedores e ajudar a construir essa história."

Pedro Rocha

"Tudo que é positivo, que impulsiona para as vitórias, conta muito. A gente não pode viver só dos gols do Pedro Rocha, mas temos que, junto a ele, trazer outros jogadores para o protagonismo, para que ele tenha menos peso na hora de definir. Ele é o finalizador, vive uma grande fase, e temos que ajudá-lo. Isso passa por dar destaque a outros jogadores para que ele possa jogar com mais tranquilidade."

O técnico fará sua estreia no comando do Remo neste domingo (28), contra o CRB-AL, no Mangueirão, pela 29ª rodada da Série B. O duelo é decisivo para manter o Leão Azul vivo na luta pelo tão sonhado acesso.