Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento

Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência'

O Liberal
26.09.25 20h16

A derrota para o Volta Redonda, pela 28ª rodada da Série B, fez o Remo ver praticamente evaporar o sonho do acesso. Segundo projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que mantém um acompanhamento estatístico do campeonato, o time azulino tem hoje, faltando 10 jogos para o fim do Brasileirão, apenas 2,5% de chances de subir de divisão.

O recuo é expressivo. Duas rodadas atrás, na 26ª, o Leão ainda aparecia com 13,7% de possibilidade de acesso. Na rodada seguinte, depois da derrota para o Atlético-GO em jogo que marcou o retorno ao Baenão, o índice caiu para 6,9%. Agora, com o revés fora de casa, o número despencou novamente – em apenas três jogos, a probabilidade de promoção ficou mais de cinco vezes menor.

Se o acesso já parece distante, o rebaixamento ainda é uma preocupação para os torcedores mais cautelosos. A mesma projeção da UFMG aponta que o Remo tem 1,2% de risco de queda. Nas redes sociais, muitos azulinos já falam em "primeiro garantir os 45 pontos" – marca considerada suficiente para a permanência na Série B – para depois pensar em algo maior.

O Remo despencou na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro após a derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda-RJ, fora de casa, na última quarta-feira (25). O time azulino estava na oitava posição e caiu para o 10º lugar. Mas o que era ruim ficou pior, após vitórias de CRB, Atlético-Go, Avaí e Operário no encerramento da 28ª rodada, o Leão caiu para 12ª colocação, amargando a sua pior posição na competição até o momento.