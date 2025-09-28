Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela Aila Beatriz Inete 28.09.25 8h00 Time azulino tenta se reerguer no campeonato (Wagner Santana / O Liberal) O Remo recebe o CRB-AL neste domingo (28), no Mangueirão, com a responsabilidade de vencer. O clube azulino terá no banco de reservas o treinador Guto Ferreira, que assumiu a equipe após a demissão de António Oliveira. O Leão Azul entra em campo pressionado, já que, pela primeira vez na temporada, está na “segunda parte” da tabela. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O time fechou a 28ª rodada na 12ª posição. Vindo de duas derrotas seguidas, uma delas para o Atlético-GO, em casa, o Remo não pontua há duas partidas e segue com 39 pontos. Por isso, a vitória é fundamental para evitar que a situação se complique ainda mais no campeonato. Para o duelo, o estreante Guto Ferreira pode ter alguns desfalques. O lateral Sávio segue no departamento médico por conta de uma lesão no joelho. Ele ficou fora da partida contra o Volta Redonda-RJ, assim como o atacante Régis, que se lesionou no confronto contra o Atlético-GO. VEJA MAIS Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. Além deles, o artilheiro Pedro Rocha pode desfalcar a equipe. O jogador sofreu uma contusão no ombro esquerdo e não viajou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Voltaço. Pavani, que não vem atuando por estar no DM, é outra dúvida, mas há expectativa de que ele e Cantillo possam retornar ao elenco. Já o lateral Marcelinho é baixa confirmada por conta de uma lesão na coxa. Com esse cenário, Guto Ferreira terá que montar um time capaz de recuperar a força em casa. Nos últimos oito jogos como mandante, o Remo venceu apenas um, com quatro derrotas e três empates. Já o CRB chega confiante após vencer o Botafogo-SP. A equipe alagoana está à frente do Leão Azul, na 9ª colocação, com 40 pontos. O Galo da Praia é o melhor mandante da Série B, com 10 vitórias em 14 jogos. Contudo, fora de casa, soma apenas dois triunfos, três empates e nove derrotas. O desafio em Belém é mudar esse retrospecto para se aproximar do G-4. Para isso, o técnico Eduardo Barroca terá o retorno do volante Higor Meritão, titular da equipe, que desfalcou o time contra o Botafogo-SP, além de Giovanni. Vale destacar que no primeiro turno do campeonato, Remo e CRB se enfrentaram na 10ª rodada e o time alagoano venceu em casa por 2 a 0. A derrota azulina foi a primeira da equipe na Série B. Ficha técnica Remo x CRB-AL - 29ª rodada da Série B Data: 28/09 Hora: 18h Local: Estádio Mangueirão - Belém-PA Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) VAR: Vinicius Furlan (SP) Remo: Marcelo Rangel, Nathan Santos, Reynaldo, Klaus, Alan Rodriguez, Caio Vinícius, Pedro Castro[Jaderson], Diego Hernandez, Janderson, João Pedro, Marrony [Pedro Rocha] Técnico: Guto Ferreira CRB: Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão, Léo Campos Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael Técnico: Eduardo Barroca Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (28/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 28.09.25 7h00