Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

O Remo recebe o CRB-AL neste domingo (28), no Mangueirão, com a responsabilidade de vencer. O clube azulino terá no banco de reservas o treinador Guto Ferreira, que assumiu a equipe após a demissão de António Oliveira. O Leão Azul entra em campo pressionado, já que, pela primeira vez na temporada, está na “segunda parte” da tabela.

O time fechou a 28ª rodada na 12ª posição. Vindo de duas derrotas seguidas, uma delas para o Atlético-GO, em casa, o Remo não pontua há duas partidas e segue com 39 pontos. Por isso, a vitória é fundamental para evitar que a situação se complique ainda mais no campeonato.

Para o duelo, o estreante Guto Ferreira pode ter alguns desfalques. O lateral Sávio segue no departamento médico por conta de uma lesão no joelho. Ele ficou fora da partida contra o Volta Redonda-RJ, assim como o atacante Régis, que se lesionou no confronto contra o Atlético-GO.

Além deles, o artilheiro Pedro Rocha pode desfalcar a equipe. O jogador sofreu uma contusão no ombro esquerdo e não viajou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Voltaço. Pavani, que não vem atuando por estar no DM, é outra dúvida, mas há expectativa de que ele e Cantillo possam retornar ao elenco. Já o lateral Marcelinho é baixa confirmada por conta de uma lesão na coxa.

Com esse cenário, Guto Ferreira terá que montar um time capaz de recuperar a força em casa. Nos últimos oito jogos como mandante, o Remo venceu apenas um, com quatro derrotas e três empates.

Já o CRB chega confiante após vencer o Botafogo-SP. A equipe alagoana está à frente do Leão Azul, na 9ª colocação, com 40 pontos. O Galo da Praia é o melhor mandante da Série B, com 10 vitórias em 14 jogos. Contudo, fora de casa, soma apenas dois triunfos, três empates e nove derrotas. O desafio em Belém é mudar esse retrospecto para se aproximar do G-4.

Para isso, o técnico Eduardo Barroca terá o retorno do volante Higor Meritão, titular da equipe, que desfalcou o time contra o Botafogo-SP, além de Giovanni.

Vale destacar que no primeiro turno do campeonato, Remo e CRB se enfrentaram na 10ª rodada e o time alagoano venceu em casa por 2 a 0. A derrota azulina foi a primeira da equipe na Série B.

Ficha técnica

Remo x CRB-AL - 29ª rodada da Série B

Data: 28/09

Hora: 18h

Local: Estádio Mangueirão - Belém-PA

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Remo: Marcelo Rangel, Nathan Santos, Reynaldo, Klaus, Alan Rodriguez, Caio Vinícius, Pedro Castro[Jaderson], Diego Hernandez, Janderson, João Pedro, Marrony [Pedro Rocha]

Técnico: Guto Ferreira

CRB: Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão, Léo Campos Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael

Técnico: Eduardo Barroca