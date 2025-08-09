Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro Pedro Garcia 09.08.25 8h00 Uma vitória pode aproximar o Leão do G4, ou até mesmo colocá-lo entre os quatro primeiros. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo entra em campo neste sábado (9), às 16h, para enfrentar o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, e uma vitória pode aproximar o Leão do G4, ou até mesmo colocá-lo entre os quatro primeiros, dependendo de outros resultados. Ocupando a sexta colocação na Série B, com 30 pontos, o Remo busca a oitava vitória para garantir maior estabilidade entre os primeiros colocados da competição. Apesar de ter vindo de uma derrota para a Ferroviária-SP, equipe que estava na zona de rebaixamento, o Leão Azul tem a chance de se redimir com a torcida nesta rodada, enfrentando um adversário que também luta contra a queda, o América-MG. VEJA MAIS O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão? Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia Mesmo vindo de uma derrota, o time azulino deve entrar confiante na partida deste sábado, pois não perde para o Coelho há 23 anos. A última vitória do time mineiro sobre o paraense ocorreu em 10 de setembro de 2002, justamente em solo adversário, quando o América venceu por 4 a 0 pela Série B daquela temporada. Desde então, as equipes se enfrentaram três vezes, com o Leão conquistando duas vitórias por 2 a 0 (em 2004 e neste ano, em Belém) e um empate por 2 a 2, em 2003. No total, Remo e América-MG já disputaram oito partidas em campeonatos nacionais, com um histórico equilibrado: duas vitórias para cada lado e quatro empates. Times O América-MG enfrenta um momento turbulento e passa por mudanças na liderança: o técnico Enderson Moreira foi demitido após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP, e a diretoria ainda não anunciou seu substituto. Um dia depois da saída do treinador, Fred Cascardo, diretor de futebol, também foi mandado embora, e o Coelho confirmou o retorno de Paulo Assis à diretoria para ocupar o lugar. Além disso, o Coelho anunciou que a entrada para a partida contra o Remo será gratuita. Para ter acesso ao estádio, o torcedor precisa se tornar sócio na categoria "Bala", que é gratuita, e realizar o cadastramento facial. Atualmente, o time mineiro ocupa a 16ª colocação da Série B, com 21 pontos. Para a partida, o América será comandado por Diogo Giacomini, que provavelmente seguirá como interino até a confirmação de um novo treinador. Dentro de campo, o Coelho terá sete jogadores entregues aos cuidados do departamento médico: Fabinho, Marlon, Samuel Alves, Yago Santos, Dalbert, Alê e Guilherme Pato. Além disso, o volante argentino Fer Elizari está suspenso e também desfalca a equipe para o confronto. Últimos jogos do América-MG 02/08 – Botafogo-SP 2x1 América-MG – Série B 27/07 – América-MG 2x2 Athletico-PR – Série B 23/07 – Cuiabá 3x1 América-MG – Série B 20/07 – América-MG 0x1 Chapecoense – Série B 12/07 – Novorizontino 3x1 América-MG – Série B Do lado do Clube do Remo, o técnico António Oliveira deve contar com o atacante Nicolás Ferreira, de 23 anos, que chega vindo do Montevideo Wanderers. O atleta foi anunciado pelo clube nesta semana, está regularizado no BID da CBF e pode atuar no lugar de Pedro Rocha, suspenso na partida contra a Ferroviária-SP. Por outro lado, o zagueiro uruguaio Cristian Tassano, de 29 anos, que estava no Feirense e foi anunciado na tarde da última quinta-feira (7), mas não viajou para Minas Gerais com o elenco. Portanto, António deve manter a dupla Nathan Santos e Camutanga no setor defensivo do Leão. Se vencer, o Remo chega aos 33 pontos e pode até entrar no G4, caso Cuiabá e Chapecoense tropecem em seus respectivos jogos. Em caso de empate, o Leão não avança e pode terminar a rodada ainda mais distante da parte de cima da tabela. Últimos jogos do Remo 01/08 – Remo 0x2 Ferroviária – Série B 29/07 – Goiás 1x1 Remo – Série B 24/07 – Remo 2x1 Avaí – Série B 17/07 – Remo 1x1 Novorizontino – Série B 13/07 – Chapecoense 1x1 Remo – Série B Ficha Técnica América-MG x Remo Série B do Brasileirão 21ª rodada Data: 08/08/2025 Horário: 16h Local: Estádio Independência (MG) Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) VAR: Vinícius Furlan (SP) América-MG: Dalberson; Mariano, R.Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz e Miguelito; Facundo Labandera, Figueiredo; Willian Bigode e Stênio. Técnico: Diogo Giacomini (interino). Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Pavani e Victor Cantillo; Marrony, Matheus Davó e Nico Ferreira. Técnico: António Oliveira. Palavras-chave esportes remo remo futebol Série B 