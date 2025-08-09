Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4

Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro

Pedro Garcia
fonte

Uma vitória pode aproximar o Leão do G4, ou até mesmo colocá-lo entre os quatro primeiros. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Clube do Remo entra em campo neste sábado (9), às 16h, para enfrentar o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, e uma vitória pode aproximar o Leão do G4, ou até mesmo colocá-lo entre os quatro primeiros, dependendo de outros resultados.

Ocupando a sexta colocação na Série B, com 30 pontos, o Remo busca a oitava vitória para garantir maior estabilidade entre os primeiros colocados da competição. Apesar de ter vindo de uma derrota para a Ferroviária-SP, equipe que estava na zona de rebaixamento, o Leão Azul tem a chance de se redimir com a torcida nesta rodada, enfrentando um adversário que também luta contra a queda, o América-MG.

VEJA MAIS

image O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão?

image Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B
Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia

Mesmo vindo de uma derrota, o time azulino deve entrar confiante na partida deste sábado, pois não perde para o Coelho há 23 anos. A última vitória do time mineiro sobre o paraense ocorreu em 10 de setembro de 2002, justamente em solo adversário, quando o América venceu por 4 a 0 pela Série B daquela temporada.

Desde então, as equipes se enfrentaram três vezes, com o Leão conquistando duas vitórias por 2 a 0 (em 2004 e neste ano, em Belém) e um empate por 2 a 2, em 2003. No total, Remo e América-MG já disputaram oito partidas em campeonatos nacionais, com um histórico equilibrado: duas vitórias para cada lado e quatro empates.

Times

O América-MG enfrenta um momento turbulento e passa por mudanças na liderança: o técnico Enderson Moreira foi demitido após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP, e a diretoria ainda não anunciou seu substituto. Um dia depois da saída do treinador, Fred Cascardo, diretor de futebol, também foi mandado embora, e o Coelho confirmou o retorno de Paulo Assis à diretoria para ocupar o lugar.

Além disso, o Coelho anunciou que a entrada para a partida contra o Remo será gratuita. Para ter acesso ao estádio, o torcedor precisa se tornar sócio na categoria "Bala", que é gratuita, e realizar o cadastramento facial. Atualmente, o time mineiro ocupa a 16ª colocação da Série B, com 21 pontos.

Para a partida, o América será comandado por Diogo Giacomini, que provavelmente seguirá como interino até a confirmação de um novo treinador. Dentro de campo, o Coelho terá sete jogadores entregues aos cuidados do departamento médico: Fabinho, Marlon, Samuel Alves, Yago Santos, Dalbert, Alê e Guilherme Pato. Além disso, o volante argentino Fer Elizari está suspenso e também desfalca a equipe para o confronto.

Últimos jogos do América-MG

  •  02/08 – Botafogo-SP 2x1 América-MG – Série B
  •  27/07 – América-MG 2x2 Athletico-PR – Série B
  •  23/07 – Cuiabá 3x1 América-MG – Série B
  •  20/07 – América-MG 0x1 Chapecoense – Série B
  •  12/07 – Novorizontino 3x1 América-MG – Série B

Do lado do Clube do Remo, o técnico António Oliveira deve contar com o atacante Nicolás Ferreira, de 23 anos, que chega vindo do Montevideo Wanderers. O atleta foi anunciado pelo clube nesta semana, está regularizado no BID da CBF e pode atuar no lugar de Pedro Rocha, suspenso na partida contra a Ferroviária-SP.

Por outro lado, o zagueiro uruguaio Cristian Tassano, de 29 anos, que estava no Feirense e foi anunciado na tarde da última quinta-feira (7), mas não viajou para Minas Gerais com o elenco. Portanto, António deve manter a dupla Nathan Santos e Camutanga no setor defensivo do Leão.

Se vencer, o Remo chega aos 33 pontos e pode até entrar no G4, caso Cuiabá e Chapecoense tropecem em seus respectivos jogos. Em caso de empate, o Leão não avança e pode terminar a rodada ainda mais distante da parte de cima da tabela.

Últimos jogos do Remo

  • 01/08 – Remo 0x2 Ferroviária – Série B
  • 29/07 – Goiás 1x1 Remo – Série B
  • 24/07 – Remo 2x1 Avaí – Série B
  • 17/07 – Remo 1x1 Novorizontino – Série B
  • 13/07 – Chapecoense 1x1 Remo – Série B

Ficha Técnica

América-MG x Remo
Série B do Brasileirão
21ª rodada

Data: 08/08/2025
Horário: 16h
Local: Estádio Independência (MG)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)
VAR: Vinícius Furlan (SP)

América-MG: Dalberson; Mariano, R.Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz e Miguelito; Facundo Labandera, Figueiredo; Willian Bigode e Stênio. Técnico: Diogo Giacomini (interino).
Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Pavani e Victor Cantillo; Marrony, Matheus Davó e Nico Ferreira. Técnico: António Oliveira.  

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

futebol

Série B
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão

Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês

10.08.25 18h00

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

De pai para filho

Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Futebol

Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil'

Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4

09.08.25 20h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

De pai para filho

Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Futebol

Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D

Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição

10.08.25 17h39

Futebol

Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão

Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês

10.08.25 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda