Sem saudade! Felipe Vizeu não é mais atleta do Clube do Remo; veja O jogador não teve identificação com o clube azulino e acabou rendendo muito abaixo do esperado Luiz Guillherme Ramos 12.08.25 15h44 Vizeu está fora do Clube do Remo. (Wagner Santana / O Liberal) O atacante Felipe Vizeu não é mais jogador do Clube do Remo. O anúncio do desligamento do atleta foi feito na tarde desta terça-feira (12), pela assessoria do clube. A rescisão ocorreu em comum acordo, liberando o atleta do restante do contrato, que iria até o fim da próxima temporada. Segundo apurado pela reportagem, o jogador deve trocar o Baenão pelo futebol peruano, mais precisamente o Sporting Cristal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A saída do atleta já era assunto debatido nos bastidores do clube, dado o baixo rendimento com a camisa azulina. Vizeu chegou com o status de grande contratação para a temporada. Começou impressionando, com direito a gol na primeira rodada do Campeonato Paraense, mas a promessa acabou virando uma dor de cabeça. Desde então, o atacante marcou apenas mais duas vezes ao longo de 26 partidas disputadas. Confira a nota divulgada pelo Leão Azul: "O Clube do Remo informa que o atacante Felipe Vizeu não faz mais parte do elenco azulino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador assinou, em comum acordo, a rescisão. Vizeu chegou ao Remo nesta temporada, onde realizou 26 jogos, três gols e duas assistências. Desejamos sucesso nos próximos desafios da sua carreira." VEJA MAIS Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). Grande contratação do Remo para a temporada, Felipe Vizeu está há um mês sem jogar Jogador atuou pela última vez no início de julho e tem ficado de fora dos jogos da Série B Felipe Vizeu valoriza campanha do Remo no turno da segundona e projeta estreia no returno Com 30 pontos, o Leão Azul inicia o returno da Série B de olho no G-4 Ao desembarcar no Baenão, o jogador foi bastante festejado pela torcida, puxando para si a emblemática camisa 33, mas, em campo, o rendimento foi muito aquém do esperado. Sentindo o peso da camisa, Vizeu mudou para o número 9, mas, ainda assim, não foi em campo nem sombra do que se esperava. A última partida disputada pelo atleta foi no dia 5 de julho, contra o Cuiabá, pela 15ª rodada da Série B. Dos três gols marcados pelo Remo, dois foram no Parazão e apenas um na Segundona, fato que contribuiu para a impaciência da torcida. Vizeu tem 28 anos e deve partir para a sua quarta experiência no futebol estrangeiro, agora no Sporting Cristal, que lidera o Torneio Clausura. Este ano, o clube peruano disputou a fase de grupos da Libertadores, mas acabou eliminado precocemente. 