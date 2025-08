Grande contratação do Remo para a temporada, Felipe Vizeu está há um mês sem jogar

Contratado com pompas de artilheiro e com a promessa de ser o "homem-gol" do Remo em 2025, Felipe Vizeu completa um mês sem jogar nesta terça-feira (5). O atacante era uma das grandes apostas do clube azulino para a temporada, mas, até o momento, ainda não correspondeu às expectativas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A última vez em que Vizeu entrou em campo foi no empate sem gols com o Cuiabá-MT, na 15ª rodada da Série B do Brasileirão, no dia 5 de julho. O jogador, inclusive, saiu da partida sob fortes críticas da torcida azulina.

Desde então, o Leão Azul disputou cinco jogos, e o atacante só foi relacionado para dois deles - contra o Goiás-GO e a Ferroviária-SP -, mas não entrou em campo, além de ter ficado de fora da relação em três rodadas.

VEJA MAIS

Para o duelo contra a Chapecoense-SC, válido pela 16ª rodada, o clube informou que o jogador estava em tratamento de pubalgia e de uma contratura no adutor longo direito, mas não deu mais detalhes sobre o problema depois.

Ao todo, Felipe Vizeu disputou 25 partidas com a camisa do Remo, sendo 12 pela Série B, e marcou três gols, dois no Parazão e um no Brasileirão. A última vez em que balançou as redes foi há cerca de quatro meses, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Locomotiva. Na ocasião, ele marcou o gol azulino no empate por 1 a 1.

Vizeu chegou ao Remo com passagens por grandes clubes, como Flamengo, Ceará-CE e Grêmio-RS, além de experiências no futebol europeu e japonês. Na última temporada, disputou a Série A pelo Criciúma-SC, ao lado de Pedro Rocha. A equipe acabou rebaixada. O camisa 9 entrou em campo 37 vezes, marcou sete gols e deu uma assistência.

Vale destacar que, no elenco atual do Remo, o principal atacante tem sido Pedro Rocha, que já balançou as redes 14 vezes neste ano, sendo 10 gols na Série B.

Com a baixa na equipe, a permanência de Vizeu chegou a ser questionada. No entanto, até o momento, o jogador segue no elenco. Em entrevista coletiva concedida em julho, o executivo de futebol Marcos Braz afirmou que o contrato com o atleta vai até o fim de 2026 e que o clube precisa “ajustar sua situação e explorar melhor seu potencial. Não houve nenhum problema pessoal com ele”.

O Remo volta a campo no sábado (9), no Estádio Independência, contra o América-MG, às 16h.