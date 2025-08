Pedro Rocha desfalca o Remo, mas vive a melhor temporada da carreira; veja

A derrota em casa para a Ferroviária foi um baque significativo nas esperanças da torcida em ver o Remo de volta ao G-4 da Série B. Além do revés, o time ainda perdeu sua principal referência em campo: o atacante Pedro Rocha foi expulso e, pela segunda vez nesta Série B, desfalca a equipe azulina.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Apesar da suspensão, Pedro Rocha segue com moral elevada, graças aos 14 gols marcados na temporada — sendo 10 deles na Série B — o que o coloca na artilharia isolada da competição. Com o cartão vermelho, ele está fora da partida contra o América-MG, no próximo sábado (9), em Belo Horizonte.

Em 20 rodadas, o jogador ficou de fora apenas uma vez, na 16ª, contra a Chapecoense. Desde então, tem sido peça-chave no ataque remista. Comparando com temporadas anteriores, é possível afirmar que esta é a melhor fase de sua carreira desde a ascensão ao profissional, em 2015.

VEJA MAIS

Na época, Pedro Rocha atuava pelo Grêmio, onde viveu bons momentos ao longo de três temporadas consecutivas, marcando 9, 12 e 11 gols, respectivamente, até a transferência para o Spartak Moskva, da Rússia, no fim de 2017. Desde então, ele não havia mais ultrapassado a marca de 10 gols em uma única temporada — até agora, em 2025.

Após a experiência no futebol russo, o atacante passou por Cruzeiro, Flamengo, retornou ao Spartak, defendeu o Athletico-PR e, depois, o Fortaleza. No clube cearense, atuou por três temporadas, mas sofreu uma ruptura completa do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), além de uma lesão no menisco. Em seguida, foi emprestado ao Criciúma, até chegar ao Leão Azul, onde reencontrou o bom futebol que o consagrou no início da carreira. Hoje Pedro Rocha tem 68 gols em 332 jogos.