Em homenagem ao Dia dos Pais, Remo lança camisa "All Blue"; veja

O Clube do Remo preparou um lançamento especial para quem deseja presentear os pais no próximo dia 10 de agosto. Já está disponível nas lojas oficiais do Remo e nas unidades da Rei da Amazônia a camisa “All Blue”, desenvolvida em homenagem ao Dia dos Pais, também disponível nas versões feminina e infantil.

No anúncio oficial, o clube destacou que o novo modelo foi criado “com riqueza nos detalhes e um tom profundo de azul que carrega o orgulho e a tradição que passam de pai para filho(a). Além da camisa, você garante uma caixa comemorativa para deixar o momento ainda mais especial.”

A peça foi produzida inteiramente em um tom profundo de azul-marinho, com gola levemente remodelada em estilo V. Na parte de trás, os modelos trazem uma gravura do hino do clube feita a laser, além de escudo e aplique em relevo 3D. As camisas masculinas estão sendo vendidas por R$ 240,00, enquanto a versão feminina custa R$ 230,00.

Sócios-torcedores adimplentes têm direito a 10% de desconto na compra. Logo após o anúncio, a nova camisa gerou diversos comentários entre os torcedores — alguns criticaram o alto valor para um produto de marca própria, enquanto outros elogiaram a iniciativa do clube.