Em homenagem aos 120 anos do clube, Remo lança camisa oficial da temporada de 2025

O Remo lançou oficialmente a camisa principal do clube para a temporada de 2025 na manhã desta quarta-feira (5). Inspirada na história do time, o novo manto celebra os 120 anos do clube azulino. Além do tradicional azul-marinho, a coleção traz peças em tons de vermelho bordô e rosa.

"No dia em que o Clube do Remo comemora 120 anos de fundação, apresentamos ao torcedor azulino seu principal uniforme para a temporada 2025", escreveu o clube azulino.

Conforme foi adiantado pelo Núcleo de Esportes de OLiberal, a peça possui uma pegada para o clássico, com detalhes que remetem à grandeza do clube azulino. A camisa principal é toda em azul-marinho, com a gola branca, assim como a barra das mangas. Além disso, o design apresenta uma lista fina, também branca, na lateral da peça. No peito, está o tradicional escudo do time e, abaixo, escrito em dourado, o clube colocou a frase "120 anos do rei".

A peça também tem um selo dourado em homenagem ao aniversário do Leão Azul. Além disso, o manto é estampado com os escudos que representaram o clube ao longo dos anos. A camisa de goleiro segue o mesmo design, mas em vermelho bordô.

Segundo informações divulgadas pelo Remo, o novo uniforme é confeccionado no tecido dry-ray. O escudo é feito com tecnologia de TPU. Nas costas, a nova coleção homenageou mais uma vez a história do clube com o escudo usado pelo grupo entre 1911 e 1914, com uma aplicação dos anos de 1905 e 2025.

“O Clube do Remo se orgulha dos seus 120 anos de história, por ser um Clube de tradição e o maior da Amazônia. O conceito da camisa tem como proposta homenagear os 120 anos do Clube do Remo e trazer para o nosso torcedor a história construída até aqui. Todos os detalhes dessa nova camisa foram pesquisados e desenvolvidos pelo marketing do Remo em parceria com a Volt que vem dando certo”, afirmou o gerente de marketing do Remo, Diego Freitas.

camisa do remo 2025

Além do tradicional azul-marinho e bordô, a coleção também apresentou o manto em rosa-claro. A camisa está à venda em todas as lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém e no site lojaclubedoremo.com.br. A peça custa R$ 299,99.

História

O Remo nasceu no início do século XX, ainda na "Era da Borracha". Na época, o esporte começava a se desenvolver na capital paraense, especialmente nas modalidades aquáticas. O remo atraía muitos adeptos para a Baía do Guajará. Assim, nesse cenário, a equipe azulina surgiu, inicialmente como uma agremiação de esportes aquáticos.

O futebol foi incluído no grupo Remo apenas em 1913. No entanto, após alguns anos, a modalidade se tornou o principal esporte do clube, o que consolidou a agremiação como a grande instituição que é hoje.

Entre as grandes conquistas, o Remo possui 47 títulos do Campeonato Paraense, uma Série C e Copa Verde, três Taça Norte, entre outros.