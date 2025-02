Remo celebra 120 anos de história e recebe homenagem de ex-jogador: 'Maior do Pará'

Um dos clubes mais tradicionais e importantes do futebol paraense completa 120 anos nesta quarta-feira (5). Fundado em 1905, o clube do Remo carrega muita história, títulos e tradição. Por meio das redes sociais, o Leão Azul comemorou a data e destacou a grandeza do clube azulino.

No Instagram, o clube compartilhou uma arte com os escudos do time ao longo dos 120 anos de história, além de destacar o mascote, o Leão. "O Rei da Amazônia completa mais um aniversário de história, conquistas, lutas e muito orgulho para cada torcedor(a) remista", escreveu.

Já no YouTube, o Remo publicou um vídeo emocionante, com momentos marcantes da trajetória azulina no futebol, lembrados por um torcedor do Leão Azul em destaque.

Confira o vídeo

Ainda por meio das redes sociais, o clube azulino recebeu uma homenagem de um ex-jogador que passou pelo clube na década de 1990, o atacante Ageu Sabiá. Além da camisa do Remo, o paraense também defendeu as cores do Paysandu e da Tuna Luso. Mas, nas redes sociais, Ageu destacou que o Leão Azul é o "maior do Estado".

"120 anos do maior do Pará! Uma honra fazer parte da grande história do Clube do Remo. Foi e sempre será uma honra vestir esta tão pesada camisa", disse o ex-jogador.

História

O Remo nasceu no século XX, ainda na Era da Borracha. Na época, o esporte começava a se desenvolver na capital paraense, especialmente nas modalidades aquáticas. O remo atraía muitos adeptos para a Baía do Guajará. Assim, nesse cenário, a equipe azulina surgiu, inicialmente como uma agremiação de esportes aquáticos.

O futebol foi incluído no grupo Remo apenas em 1913. No entanto, após alguns anos, a modalidade se tornou o principal esporte do clube, o que consolidou a agremiação como a grande instituição que é hoje.

Entre as grandes conquistas, o Remo possui 47 títulos do Campeonato Paraense, uma Série C e Copa Verde, três Taça Norte, entre outros.