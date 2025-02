Suposta camisa do Remo para a temporada de 2025 vaza nas redes sociais; confira

O lançamento da nova camisa do Remo está marcado para esta quarta-feira (5), às 12h. O time escolheu a data para o lançamento como forma de celebrar o aniversário do clube, que completa 120 anos neste dia 5 de fevereiro. No entanto, nas redes sociais, o suposto manto azulino vazou.

Na manhã desta quarta-feira, a suposta camisa do Leão Azul, que acompanhará a equipe nos jogos oficiais de 2025, começou a ser compartilhada em grupos de redes sociais.

O novo manto é predominantemente azul-marinho, com branco na gola, assim como na barra das mangas. Além disso, o design apresenta uma lista branca na lateral da camisa. No peito, está o tradicional escudo do time e, abaixo, escrito em dourado, o clube colocou a frase "120 anos do rei".

A camisa também possui outra homenagem à história do clube. Por todo o manto, foram estampados os escudos que acompanharam a equipe ao longo dos anos, em tons de azul-marinho mais claros.

Confira a imagem da suposta camisa do Remo.

Suposta camisa do Remo para a temporada (Reprodução / Redes sociais)

Até o momento, o Remo lançou duas coleções de camisas oficiais. Ambas foram inspiradas na luta contra o desmatamento. A primeira destaca o verde da floresta amazônica e foi lançada como terceiro uniforme, mas tem sido usada pela equipe nos jogos neste início do Parazão.

Já o segundo lançamento, para os treinos, dividiu opiniões. A peça é predominantemente branca, com detalhes verdes nos ombros e nas mangas. Na parte da frente, o design escolhido foi uma representação da floresta em formato de pulmão, com um dos lados pegando fogo. No centro, foi colocado o escudo do clube.