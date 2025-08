Remo perde posição na tabela da Série B após vitória do Cuiabá-MT sobre o Volta Redonda-RJ

Na Arena Pantanal, o Cuiabá-MT fez valer o fator casa. Contra o Volta Redonda-RJ, o time mato-grossense venceu por 2 a 0, com gols de Alisson Safira e Alejandro Martínez. Com isso, o Dourado somou mais três pontos e ultrapassou o Remo na classificação da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A partida foi dominada pelo clube mandante. Com mais criatividade e presença ofensiva, o Cuiabá abriu o placar logo aos 19 minutos, após Jader sofrer pênalti e Alisson Safira converter a cobrança. Na segunda etapa, o time ampliou com o argentino Martínez, que fez sua estreia. Ele recebeu passe de Calebe e finalizou para o gol.

Agora, o Cuiabá é o quinto colocado, com 31 pontos, enquanto o Leão Azul caiu para a sexta posição. O resultado diante do Voltaço recupera a equipe mato-grossense da derrota para o Criciúma-SC, na 19ª rodada, e a coloca mais próxima do G-4.

VEJA MAIS

O Remo fecha a rodada na sexta colocação, três pontos atrás da Chapecoense-SC, quarta colocada. O Leão poderia ter se mantido na quinta posição caso tivesse vencido a Ferroviária-SP na sexta-feira (1º), mas acabou derrotado por 2 a 0, em pleno Mangueirão.

Assim, no próximo sábado (9), o Remo vai até o Independência para encarar o América-MG, tentando reencontrar a vitória e superar a derrota em casa.

Veja a tabela

Classificação fornecida por Sofascore

O próximo adversário do Leão Azul, inclusive, também não vive seu melhor momento — e foi diretamente impactado pelo resultado do Cuiabá. O América ocupa a 16ª posição, com 21 pontos, logo à frente do Volta Redonda, que tem a mesma pontuação e está na 17ª colocação.

No fechamento da rodada, Athletic-MG e Atlético-GO empataram em 1 a 1. Com isso, o Esquadrão de Aço caiu para o 13º lugar, enquanto o Dragão se manteve na 14ª posição.

Na zona de rebaixamento, além do Voltaço, Botafogo-SP, Paysandu e Amazonas-AM sem em busca de redenção.