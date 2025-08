Executivo do Remo Marcos Braz e rapper acertam compra da SAF de clube

O Olaria Atlético Clube está prestes a entrar em uma nova fase com a transformação do departamento de futebol em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O consórcio composto por Marcos Braz, diretor executivo do Clube do Remo e ex-vice-presidente de futebol do Flamengo e atual, o rapper L7nnon e uma empresa de marketing esportivo foi aprovado por sócios do clube e ficará responsável por 95% dos direitos ligados ao futebol da agremiação.

Há anos o Olaria enfrenta dificuldades financeiras graves, com receitas retidas por penhoras e ações trabalhistas que comprometem a gestão e colocam em risco a sobrevivência do clube. O presidente André Luiz “Batata” declarou que a nova proposta representa a possibilidade de reerguer o futebol com apoio externo, enquanto a adesão dos associados manteria o clube de pé.

Investimento de R$ 25 milhões e quitação de dívidas

O acordo prevê o pagamento de R$ 25 milhões por 95% dos direitos do futebol do clube, além de um aporte financeiro para saldar as dívidas e obter certidões negativas até o fim de agosto. Só após essa reestruturação, a administração poderá planejar de forma mais sustentável e profissional.

A proposta é ousada, principalmente pela presença de Marcos Braz, que agrega a experiência de diversas conquistas no Flamengo — onde atuou de 2019 a 2024 e ajudou a conquistar títulos nacionais e internacionais. A presença de L7nnon, que já tem vínculo emocional com o Olaria, complementa o projeto. O rapper frequentava os jogos, patrocinou o clube com seu selo Hip Hop Rare e apoiou reformas no estádio da Rua Bariri.

Sócios aprovam constituição da SAF

Com cerca de 600 sócios, o clube realizou uma assembleia geral nesta segunda-feira (4 de agosto de 2025) e aprovou por maioria simples a venda da SAF ao grupo investidor. Dois meses antes, já havia autorizado a criação da SAF, abrindo espaço para capital externo na gestão esportiva.