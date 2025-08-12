Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). Pedro Garcia 12.08.25 10h12 Jogador deve sair do Remo e fechar com outro clube (Samara Miranda / Ascom Remo) O atacante Felipe Vizeu pode estar de saída do Clube do Remo. Segundo o jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+, o jogador deve acertar com uma equipe sul-americana ainda nesta terça-feira (12). Abner também informou que o empresário do atleta e o executivo do Leão chegaram a um acordo para a liberação. “Marcos Braz estava no Rio de Janeiro ontem, negociou com o empresário do Felipe Vizeu, e os dois, juntos, encontraram um clube em um país sul-americano. O jogador deve concretizar ainda hoje a saída dele do Clube do Remo”, disse Abner. VEJA MAIS Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros Com quinta melhor defesa da Série B, Remo mantém solidez mesmo com troca de peças na zaga No início da temporada, Klaus e Reynaldo eram os habituais donos das vagas, mas lesões em momentos diferentes abriram espaço para novas opções, como Camutanga e Kayky Almeida Ainda segundo o jornalista, o empresário de Felipe Vizeu e Marcos Braz chegaram a um acordo para que o Remo pague apenas metade do salário do atacante até o fim do contrato, que vai até 2026. Assim, o clube cumprirá cerca de metade do período salarial restante — aproximadamente um ano e meio de vínculo — pagando menos do que isso, algo próximo a meio ano de contrato, conforme afirmou Abner. O atacante entrou em campo na vitória por 1 a 0 do Remo contra o América-MG, na última rodada. No entanto, antes dessa partida, ele havia ficado cerca de um mês fora dos jogos do Leão Azul. Contratado para ser a principal referência do ataque, Vizeu não conseguiu corresponder às expectativas. Além disso, por ser um dos jogadores com os salários mais altos do time paraense, ele acabou virando alvo de críticas por parte da torcida. Ao todo, Felipe Vizeu disputou 26 partidas pelo Remo, sendo 12 delas pela Série B, e marcou três gols — dois no Parazão e um no Brasileirão. A última vez que balançou as redes foi há cerca de quatro meses, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra a equipe da Locomotiva. Na ocasião, ele marcou o gol do empate por 1 a 1. Vizeu chegou ao Remo com passagens por grandes clubes, como Flamengo, Ceará-CE e Grêmio-RS, além de experiências no futebol europeu e japonês. Na última temporada, disputou a Série A pelo Criciúma-SC, ao lado de Pedro Rocha. A equipe acabou sendo rebaixada. O camisa 9 entrou em campo 37 vezes, marcou sete gols e deu uma assistência. 