Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista

Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12).

Pedro Garcia
fonte

Jogador deve sair do Remo e fechar com outro clube (Samara Miranda / Ascom Remo)

O atacante Felipe Vizeu pode estar de saída do Clube do Remo. Segundo o jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+, o jogador deve acertar com uma equipe sul-americana ainda nesta terça-feira (12). Abner também informou que o empresário do atleta e o executivo do Leão chegaram a um acordo para a liberação.

“Marcos Braz estava no Rio de Janeiro ontem, negociou com o empresário do Felipe Vizeu, e os dois, juntos, encontraram um clube em um país sul-americano. O jogador deve concretizar ainda hoje a saída dele do Clube do Remo”, disse Abner.

VEJA MAIS

image Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela
Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros

image Com quinta melhor defesa da Série B, Remo mantém solidez mesmo com troca de peças na zaga
No início da temporada, Klaus e Reynaldo eram os habituais donos das vagas, mas lesões em momentos diferentes abriram espaço para novas opções, como Camutanga e Kayky Almeida

Ainda segundo o jornalista, o empresário de Felipe Vizeu e Marcos Braz chegaram a um acordo para que o Remo pague apenas metade do salário do atacante até o fim do contrato, que vai até 2026. Assim, o clube cumprirá cerca de metade do período salarial restante — aproximadamente um ano e meio de vínculo — pagando menos do que isso, algo próximo a meio ano de contrato, conforme afirmou Abner.

O atacante entrou em campo na vitória por 1 a 0 do Remo contra o América-MG, na última rodada. No entanto, antes dessa partida, ele havia ficado cerca de um mês fora dos jogos do Leão Azul. Contratado para ser a principal referência do ataque, Vizeu não conseguiu corresponder às expectativas. Além disso, por ser um dos jogadores com os salários mais altos do time paraense, ele acabou virando alvo de críticas por parte da torcida.

Ao todo, Felipe Vizeu disputou 26 partidas pelo Remo, sendo 12 delas pela Série B, e marcou três gols — dois no Parazão e um no Brasileirão. A última vez que balançou as redes foi há cerca de quatro meses, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra a equipe da Locomotiva. Na ocasião, ele marcou o gol do empate por 1 a 1.

Vizeu chegou ao Remo com passagens por grandes clubes, como Flamengo, Ceará-CE e Grêmio-RS, além de experiências no futebol europeu e japonês. Na última temporada, disputou a Série A pelo Criciúma-SC, ao lado de Pedro Rocha. A equipe acabou sendo rebaixada. O camisa 9 entrou em campo 37 vezes, marcou sete gols e deu uma assistência.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

remo

esportes

futebol

Vizeu

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Remo

Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista

Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12).

12.08.25 10h12

MURO AZULINO

Com quinta melhor defesa da Série B, Remo mantém solidez mesmo com troca de peças na zaga

No início da temporada, Klaus e Reynaldo eram os habituais donos das vagas, mas lesões em momentos diferentes abriram espaço para novas opções, como Camutanga e Kayky Almeida

11.08.25 18h25

Copa da Juventude

Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude

Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua

11.08.25 18h06

SÉRIE B

Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar'

Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira

11.08.25 16h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape

Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu

12.08.25 0h36

Futebol

Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão

A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense

11.08.25 21h28

Futebol

'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B

Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento

11.08.25 23h27

ENTENDA

Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar?

Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa.

11.08.25 14h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda