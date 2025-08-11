Com quinta melhor defesa da Série B, Remo mantém solidez mesmo com troca de peças na zaga

O Remo saiu de campo sem sofrer gols na vitória sobre o América-MG, no último compromisso da Série B, e reforçou um dado que explica boa parte da campanha azulina na competição. Segundo levantamento pela reportagem com base feito na plataforma SofaScore, o Leão tem a quinta melhor defesa do torneio: foram apenas 19 gols sofridos em 21 rodadas. À frente do clube paraense, aparecem apenas Coritiba (14), Novorizontino (17), Goiás e Criciúma (18 cada).

Além de ter o melhor goleiro da competição, Marcelo Rangel, a consistência defensiva do Remo vem chamando atenção ainda mais porque a zaga titular mudou ao longo do ano. No início da temporada, Klaus e Reynaldo eram os habituais donos das vagas, mas lesões em momentos diferentes abriram espaço para novas opções. Foi assim que Camutanga ganhou sequência e o jovem Kayky Almeida, revelado pelo Fluminense e com passagem pelo futebol britânico, recebeu sua chance.

A dupla Camutanga-Kayky garantiu a posição por três jogos seguidos, entre a 17ª e a 20ª rodada, contra Novorizontino, Avaí, Goiás e Ferroviária. A série começou ainda na 15ª rodada, no duelo com a Chapecoense, quando Kayky entrou no lugar de Klaus, lesionado. A derrota para a Ferroviária, no Mangueirão, interrompeu a sequência — Kayky cometeu erros e viu António Oliveira testar uma nova formação.

Contra o América-MG, o treinador surpreendeu ao deixar Klaus e Kayky no banco e escalar Camutanga ao lado de Reynaldo. O resultado foi positivo: vitória por 1 a 0, acontecimento no campeonato e aproximação do G-4.

O bom desempenho defensivo também passa pela ajuda dos volantes. Caio Vinícius, Pedro Castro, Nathan Camargo e o colombiano Cantillo — que vem atuando mais recuado — dão equilíbrio na marcação e participam da saída de bola. Nas laterais, Sávio e Nathan Santos têm se firmado, enquanto Alan Rodriguez e Marcelinho seguem como alternativas. Isso sem falar em Tassano, zagueiro uruguaio que ainda não estreou. Mesmo com trocas e ajustes, o sistema defensivo do Remo continua sólido. Uma arma importante para seguir sonhando com o acesso.