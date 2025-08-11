Marrony encerra jejum de 891 dias e recupera confiança no Remo

Foram 891 dias de espera. Para um atacante, mesmo que jogando nas pontas, é muito tempo, incomoda. Mas Marrony voltou a marcar no último fim de semana, na vitória do Remo sobre o América-MG pela Série B, e colocou fim a um jejum que vinha desde março de 2023, quando ainda vestia a camisa do Fluminense. O gol foi de pênalti, mas teve sabor de recomeço para um atacante que derrotou uma longa batalha contra uma grave operação no joelho e dúvidas sobre seu futuro no futebol.

O último registro dele balançando as redes havia sido em 4 de março de 2023, na goleada do Fluminense sobre o Bangu por 5 a 0, pelo primeiro turno do Campeonato Carioca daquela temporada. Pouco tempo depois, veio a sequência de empréstimos, a perda de espaço e o questionamento sobre a confiança do jogador — que já havia sido abalada anos antes, no Atlético-MG, quando sofreu a primeira operação grave no joelho.

No Galo, Marrony somou 10 gols em 63 partidas e chegou a integrar o elenco campeão brasileiro de 2021. Mas a cirurgia e o longo tempo afastado dos gramados tiraram o ritmo do atacante. Ainda em 2021, foi vendido ao Midtjylland, da Dinamarca, mas jogou pouco. O retorno ao Brasil em 2023, para o zagueiro do Fluminense por empréstimo, foi visto como uma chance de retomada. Porém, a passagem no Tricolor terminou com críticas e a sensação de que a confiança de antes não havia efeitos especiais.

Recomeço no Leão

O destino seguinte surpreendeu: um empréstimo ao Remo, um clube que havia retornado à Série B, fora do eixo Sul-Sudeste, muitos pensavam que seria o fim. Chegou sob desconfiança, mas rapidamente ganhou espaço com o técnico António Oliveira. Atuando como ponta esquerda, se destacou mais na criação de jogadas do que na finalização. Mesmo assim, a cobrança pelo primeiro gol com a camisa azul se acumulava.

Contra o América-MG, a espera terminou. De pênalti, Marrony fez o gol da vitória e correu para comemorar com os companheiros, aliviado. Por enquanto, ainda não consegue atuar os 90 minutos — reflexo do processo físico pós-lesão —, mas o desempenho recente indica que a boa forma está de volta, o que aliviou o torcedor azulino.

Com 33 pontos, o Leão agora está na quinta posição na tabela da Segundona. O próximo desafio do Remo agora é em casa, no Estádio do Mangueirão, no próximo sábado (16), quando recebe o Botafogo-SP pela 22ª rodada da competição.