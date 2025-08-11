Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marrony encerra jejum de 891 dias e recupera confiança no Remo

O último registro dele balançando as redes havia sido em 4 de março de 2023, na goleada do Fluminense sobre o Bangu por 5 a 0, pelo primeiro turno do Campeonato Carioca daquela temporada

O Liberal
fonte

Atacante apontou para a torcida e para o céu na comemoração do gol (Samara Miranda/Remo)

Foram 891 dias de espera. Para um atacante, mesmo que jogando nas pontas, é muito tempo, incomoda. Mas Marrony voltou a marcar no último fim de semana, na vitória do Remo sobre o América-MG pela Série B, e colocou fim a um jejum que vinha desde março de 2023, quando ainda vestia a camisa do Fluminense. O gol foi de pênalti, mas teve sabor de recomeço para um atacante que derrotou uma longa batalha contra uma grave operação no joelho e dúvidas sobre seu futuro no futebol.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O último registro dele balançando as redes havia sido em 4 de março de 2023, na goleada do Fluminense sobre o Bangu por 5 a 0, pelo primeiro turno do Campeonato Carioca daquela temporada. Pouco tempo depois, veio a sequência de empréstimos, a perda de espaço e o questionamento sobre a confiança do jogador — que já havia sido abalada anos antes, no Atlético-MG, quando sofreu a primeira operação grave no joelho.

VEJA MAIS

image Remo confirma favoritismo e vence América-MG fora de casa, pela Série B
Leão venceu partida com gol marcado no início da partida e volta para casa com os três pontos da rodada

image Após Adaílton, ex-atacante do Remo estreia em time da Indonésia e marca gol de fora da área; confira
Maxwell fez sua primeira partida pelo Persija e contribuiu com o golaço na vitória por 4 a 0 sobre o Persita

No Galo, Marrony somou 10 gols em 63 partidas e chegou a integrar o elenco campeão brasileiro de 2021. Mas a cirurgia e o longo tempo afastado dos gramados tiraram o ritmo do atacante. Ainda em 2021, foi vendido ao Midtjylland, da Dinamarca, mas jogou pouco. O retorno ao Brasil em 2023, para o zagueiro do Fluminense por empréstimo, foi visto como uma chance de retomada. Porém, a passagem no Tricolor terminou com críticas e a sensação de que a confiança de antes não havia efeitos especiais.

Recomeço no Leão

O destino seguinte surpreendeu: um empréstimo ao Remo, um clube que havia retornado à Série B, fora do eixo Sul-Sudeste, muitos pensavam que seria o fim. Chegou sob desconfiança, mas rapidamente ganhou espaço com o técnico António Oliveira. Atuando como ponta esquerda, se destacou mais na criação de jogadas do que na finalização. Mesmo assim, a cobrança pelo primeiro gol com a camisa azul se acumulava.

Contra o América-MG, a espera terminou. De pênalti, Marrony fez o gol da vitória e correu para comemorar com os companheiros, aliviado. Por enquanto, ainda não consegue atuar os 90 minutos — reflexo do processo físico pós-lesão —, mas o desempenho recente indica que a boa forma está de volta, o que aliviou o torcedor azulino.

Com 33 pontos, o Leão agora está na quinta posição na tabela da Segundona. O próximo desafio do Remo agora é em casa, no Estádio do Mangueirão, no próximo sábado (16), quando recebe o Botafogo-SP pela 22ª rodada da competição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Copa da Juventude

Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude

Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua

11.08.25 18h06

SÉRIE B

Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar'

Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira

11.08.25 16h55

ABRIU OS CAMINHOS?

Marrony encerra jejum de 891 dias e recupera confiança no Remo

O último registro dele balançando as redes havia sido em 4 de março de 2023, na goleada do Fluminense sobre o Bangu por 5 a 0, pelo primeiro turno do Campeonato Carioca daquela temporada

11.08.25 15h49

Futebol

Após Adaílton, ex-atacante do Remo estreia em time da Indonésia e marca gol de fora da área; confira

Maxwell fez sua primeira partida pelo Persija e contribuiu com o golaço na vitória por 4 a 0 sobre o Persita

11.08.25 12h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira

11.08.25 7h00

Futebol

Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje

Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém

11.08.25 10h45

Futebol

Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias

Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A

11.08.25 11h15

ENTENDA

Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar?

Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa.

11.08.25 14h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda