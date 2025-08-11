Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após Adaílton, ex-atacante do Remo estreia em time da Indonésia e marca gol de fora da área; confira

Maxwell fez sua primeira partida pelo Persija e contribuiu com o golaço na vitória por 4 a 0 sobre o Persita

O Liberal
fonte

Jogador anotou o dele na goleada por 4 a 0 (Reprodução / Instagram / Maxwell)

Depois de Adaílton, foi a vez de Maxwell fazer sua estreia no novo clube. O atacante deixou o Remo no último mês para ir para o Persija Jakarta, equipe da primeira divisão da Indonésia. O ex-jogador azulino fez sua primeira partida no time no último domingo (11) e marcou um golaço.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O gol foi marcado no segundo tempo, quando o Persija vencia o Persita por 3 a 0. De perna direita, Maxwell acertou um belo chute de fora da área que foi no ângulo da trave, sem chance para o goleiro adversário.

O camisa 99 deixou o dele e fechou a goleada por 4 a 0 do Persija sobre o rival, no jogo válido pela primeira rodada da Liga 1 da Indonésia. Com o resultado, o time iniciou o campeonato bem e ocupa a primeira posição da tabela.

VEJA MAIS 

image Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão
Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês

image Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias
Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A

image Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'
António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

Por meio das redes sociais, o atacante comemorou o gol e a estreia na nova fase da carreira.

"Estreia com o pé direito (literalmente). Glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Primeiro gol com essa camisa e que seja o primeiro de muitos", declarou o jogador.

Maxwell deixou o Remo em julho, logo após retornar de uma lesão na clavícula que o afastou dos gramados por cerca de dois meses. Conforme informações do jornalista e colunista de O Liberal, Abner Luiz, o jogador gerou um lucro de R$ 300 mil ao Leão Azul com a transferência, já que seu contrato era válido até 2026.

No time azulino, o atacante vestia a camisa 77 e chegou à equipe no início da temporada, após uma boa passagem pelo Operário-PR em 2024. Foram 15 partidas no Remo e quatro gols marcados, além da conquista do Campeonato Paraense.

Apesar do bom desempenho inicial, o jogador perdeu espaço e, por isso, foi negociado. Na despedida do clube, Maxwell disse que o Remo "ganhou um torcedor", destacando o carinho pelo time.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Após Adaílton, ex-atacante do Remo estreia em time da Indonésia e marca gol de fora da área; confira

Maxwell fez sua primeira partida pelo Persija e contribuiu com o golaço na vitória por 4 a 0 sobre o Persita

11.08.25 12h10

Futebol

Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias

Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A

11.08.25 11h15

Futebol

Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão

Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês

10.08.25 18h00

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira

11.08.25 7h00

Futebol

Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias

Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A

11.08.25 11h15

Futebol

Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje

Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém

11.08.25 10h45

Futebol

Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B

Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela

11.08.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda