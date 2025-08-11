Após Adaílton, ex-atacante do Remo estreia em time da Indonésia e marca gol de fora da área; confira

Depois de Adaílton, foi a vez de Maxwell fazer sua estreia no novo clube. O atacante deixou o Remo no último mês para ir para o Persija Jakarta, equipe da primeira divisão da Indonésia. O ex-jogador azulino fez sua primeira partida no time no último domingo (11) e marcou um golaço.

O gol foi marcado no segundo tempo, quando o Persija vencia o Persita por 3 a 0. De perna direita, Maxwell acertou um belo chute de fora da área que foi no ângulo da trave, sem chance para o goleiro adversário.

O camisa 99 deixou o dele e fechou a goleada por 4 a 0 do Persija sobre o rival, no jogo válido pela primeira rodada da Liga 1 da Indonésia. Com o resultado, o time iniciou o campeonato bem e ocupa a primeira posição da tabela.

Por meio das redes sociais, o atacante comemorou o gol e a estreia na nova fase da carreira.

"Estreia com o pé direito (literalmente). Glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Primeiro gol com essa camisa e que seja o primeiro de muitos", declarou o jogador.

Maxwell deixou o Remo em julho, logo após retornar de uma lesão na clavícula que o afastou dos gramados por cerca de dois meses. Conforme informações do jornalista e colunista de O Liberal, Abner Luiz, o jogador gerou um lucro de R$ 300 mil ao Leão Azul com a transferência, já que seu contrato era válido até 2026.

No time azulino, o atacante vestia a camisa 77 e chegou à equipe no início da temporada, após uma boa passagem pelo Operário-PR em 2024. Foram 15 partidas no Remo e quatro gols marcados, além da conquista do Campeonato Paraense.

Apesar do bom desempenho inicial, o jogador perdeu espaço e, por isso, foi negociado. Na despedida do clube, Maxwell disse que o Remo "ganhou um torcedor", destacando o carinho pelo time.