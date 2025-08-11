Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias

Após 17 partidas, o Sport-PE conquistou a sua primeira vitória em 141 dias e no Campeonato Brasileiro. Comandado pelo treinador Daniel Paulista, ex-técnico do Remo, o time venceu o Grêmio-RS fora de casa por 1 a 0, em jogo válido pela 19ª rodada da Série A, no último domingo (10). Com isso, a equipe pôs fim ao maior jejum da história do clube.

O Sport não vencia desde o primeiro jogo da final do Pernambucano 2025, quando superou o Retrô-PE por 3 a 2, no dia 22 de março. Depois disso, foram 19 partidas - entre Estadual, Nordestão e Brasileirão -, com 12 derrotas e sete empates.

A má fase causou um grande prejuízo para a equipe, que amarga a lanterna da Série A, com apenas nove pontos.

O triunfo rubro-negro também marcou a primeira vitória de Daniel Paulista desde sua saída do Remo. O último jogo que o treinador havia vencido foi na sétima rodada da Série B, diante do Vila Nova-GO, quando os azulinos fizeram 2 a 0. Depois, o técnico empatou duas partidas e perdeu uma antes de deixar o clube paraense de surpresa, o que causou mágoa na torcida.

A saída de Paulista do Leão Azul foi repentina e sem chance de negociação. O treinador foi procurado pelo Sport e aceitou imediatamente o desafio. Com isso, o Remo ficou sem técnico em um momento em que estava bem na Série B e teve que ir às pressas ao mercado. O substituto acabou sendo o ex-treinador do Sport, o português António Oliveira.

Daniel Paulista é o terceiro técnico do time rubro-negro no ano. Antes dele, Pepa e o próprio António Oliveira comandaram a equipe, mas não conseguiram os resultados esperados.

Alívio

"É uma noite muito feliz, né? Porque conseguimos quebrar essa sequência ruim e não estava sendo fácil. Principalmente para quem estava aqui desde o início, nessa sequência negativa", disse Paulista após a vitória.

Agora, a expectativa é de que o Leão da Ilha engate uma reação heroica para fugir da situação em que se encontra.

"Para nós, que estamos aqui desde a parada do Mundial, era nítido, para quem realmente olha o futebol como uma análise mais profissional, que o Sport vinha evoluindo, que ele vinha crescendo", completou o treinador.

Agenda

O próximo jogo do Sport será contra o São Paulo, em casa, no sábado (16), pela 20ª rodada do Brasileirão. Por conta da parada para o Mundial de Clubes, o time tem dois duelos a menos no campeonato.