Grêmio perde em casa e Sport comemora a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 10.08.25 22h52 O Grêmio planejava vencer o lanterna Sport para tentar se distanciar um pouco da ameaça de rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho, no entanto, acabou surpreendido pelo time pernambucano, que venceu por 1 a 0, neste domingo, pela 19ª rodada, dentro da arena gremista, em porto Alegre (RS). Matheusinho, no começo do segundo tempo, marcou o gol da redenção do Sport que conquistou sua primeira vitória em 17 jogos. Mas segue na lanterna com apenas nove pontos. O time pernambucano não vencia há 141 dias nesta temporada e não ganhava pelo Brasileirão há quatro anos. Enquanto isso, precisando evitar nova queda, o Grêmio continua com uma campanha sofrível, com 20 pontos, em 15ª lugar. O primeiro tempo foi bastante truncado, com muitas faltas e poucas chances de gol. Ao todo, apenas uma oportunidade real para cada lado. Aos 27 minutos, foi a vez do Grêmio. Cristian Oliveira cruzou rasteiro e Riquelme, de frente para o gol, chegou chutando, mas parou em grande defesa de Gabriel. A resposta do Sport veio no minuto seguinte. Léo Pereira foi até a ponta esquerda, iria cruzar, mas acabou chutando mesmo sem ângulo. Mesmo assim, o goleiro Tiago Volpi teve que se esticar para espalmar para fora. Na volta para o segundo tempo, o Sport foi avassalador. Aos cinco minutos, Léo Pereira cruzou rasteiro e Matheusinho apareceu livre, nas costas da defesa, para escorar para o fundo da rede. A partir daí, o Grêmio passou a buscar pelo empate a todo custo, porém, de forma desordenada. A melhor chance aconteceu aos 21 minutos, quando Braithwaite aproveitou um cruzamento e escorou para o gol, mas Gabriel defendeu com os pés salvar o Sport. Dez minutos depois, o goleiro fez mais um milagre em um voleio de Carlos Vinícius. Nos acréscimos, Alysson pegou um sem-pulo e a bola passou do lado da trave, enterrando as esperanças da torcida. Sem criar outra chance real, o Grêmio viu sua torcida - mais de 35 torcedores - entoar uma sonora vaia aos seus jogadores. A pressão deve aumentar em cima do técnico Mano Menezes. Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 20ª rodada do Brasileirão. No sábado (16), o Sport recebe o São Paulo, no estádio da Ilha do Retiro, às 18h30. Já no domingo (17), o Grêmio joga contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 16h. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 0 X 1 SPORT GRÊMIO - Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu), Edenilson (Aravena) e Riquelme (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Cristian Oliveira (Carlos Vinícius). Técnico: Mano Menezes. SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (João Silva), Lucas Lima e Matheusinho (Pedro Augusto); Derik Lacerda (Pablo) e Léo Pereira (Chrystian Barletta). Técnico: Daniel Paulista. GOL - Matheusinho, aos cinco minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Alysson e Braithwaite (Grêmio). ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz. RENDA - R$ 1.610.322,00. PÚBLICO - 35.087 torcedores. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Grêmio Sport COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 FUTEBOL PARAENSE Belém receberá seminário de arbitragem da CBF no final de agosto Evento será realizado no CEJU e faz parte do projeto nacional "Arbitragem sem Fronteiras" 28.07.25 18h11 MOTOCROSS Show de manobras radicais agita praia no verão de Portel, no Marajó Cidade sedia a segunda edição do Freestyle de Motocross, que continua neste domingo (27) 26.07.25 15h20 Futebol Astrólogo argentino prevê Brasil hexa em 2026 e Palmeiras eliminado para o Boca na Libertadores Além disso, ele avisa que o Verdão será campeão brasileiro, apesar de estar 7 pontos distante do líder Botafogo. 28.09.23 18h21