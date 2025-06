Daniel Paulista revela ter recebido mensagens de torcedores após deixar o Remo: 'Complicado'

Daniel Paulista deixou o Remo no início do mês de junho. A saída do técnico foi uma surpresa para a diretoria e para a torcida azulina, já que a equipe vivia um bom momento. No entanto, o treinador decidiu aceitar uma proposta do Sport-PE e trocou o Leão Azul pelo Leão da Ilha. Em entrevista à Rádio Jornal, do Recife, Paulista falou sobre a decisão e revelou que ela não foi bem aceita pelos torcedores.

Segundo o técnico, seu número de telefone foi vazado entre a torcida azulina, e ele recebeu diversas mensagens de torcedores.

"Foi complicado", disse o treinador na entrevista. "O pessoal descobriu meu [número]... invadiu meu telefone, agora que diminuiu. Eu não abria o WhatsApp, porque foram muitas mensagens. Tanto é que o pessoal do Sport tentava falar comigo e não conseguia porque me mandava WhatsApp e eu não olhava porque na hora em que eu entrava, aparecia online, aí que aparecia a mensagem do [pessoal] do Remo. Mas agora está mais calmo, tranquilo e espero que fique assim", contou o treinador.

Daniel não revelou o teor das mensagens. Conforme a declaração, ele evitava acessar os conteúdos para se preservar. Na entrevista, o treinador explicou que a decisão de sair do Leão Azul foi por uma questão de “oportunidade profissional”, que ele julgou necessário aproveitar naquele momento.

"A saída em si foi tranquila, porque o meu acerto com o Sport foi muito rápido, não houve uma situação que se arrastou. Eu simplesmente comuniquei a minha decisão ao Remo. Não abri margem para negociação, porque não era do meu interesse e nem do meu perfil", afirmou. "Mas foi complicado porque a torcida, a maioria, não entende. Acima de tudo, a gente tem uma relação profissional, por mais que tenha um carinho e há o carinho da minha parte com a equipe do Remo. Foi um período curto, mas extremamente intenso, vitorioso e que deixou o torcedor do Remo numa situação que talvez nem o mais otimista acreditasse no início de Série B", completou o treinador

Daniel Paulista deixou o Remo no dia 6 de junho para comandar o Sport, atual lanterna da Série A. Com o Leão Azul, o técnico disputou 14 partidas, sendo 10 pela Série B e quatro no estadual, com sete vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. Além disso, conquistou o título paraense da temporada com a equipe azulina.