Daniel Paulista rescinde oficialmente com Remo, segundo BID da CBF

Foi oficializado, na tarde desta quarta-feira (18) a rescisão de Daniel Paulista do cargo de treinador do Clube do Remo. A informação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Apesar da rescisão oficial, Daniel já foi apresentado ao apresentado oficialmente pelo Sport-PE no dia 11 deste mês, e treina o time desde então. No total, o treinador dirigiu o time em 14 partidas, sendo 10 pela Série B e quatro no estadual. Do total de jogos, o time conseguiu sete vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, sendo o último a perder a invencibilidade na competição nacional.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)