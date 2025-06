Vai chover no dia do Re-Pa? Confira a previsão do tempo para a partida entre Remo e Paysandu

Remo e Paysandu se reencontram neste sábado (21), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Este será o clássico de número 779 na história do confronto e o 14º disputado na Segundona. Além das torcidas, um personagem conhecido dos paraenses também estará presente: São Pedro.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para sábado é de céu bastante nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia, temperatura mínima de 24ºC e máxima que pode chegar a 34ºC. O site Climatempo indica 94% de chance de chuva na capital paraense, com sol e muitas nuvens pela manhã, seguido de chuva no fim da manhã, uma tarde chuvosa e pancadas de chuva à noite.

Previsão do tempo para sábado (21/06) - (Reprodução / Climatempo)

Na série B deste ano, os times paraenses vivem realidades distintas na Segundona: enquanto o Paysandu luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Remo busca uma vaga no G-4. Apesar dessas diferenças na tabela, ambas as equipes passam por processos de renovação, o que torna o duelo ainda mais imprevisível.

Após 19 anos, Remo e Paysandu voltam a se enfrentar na Série B. O clássico está marcado para sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Liberal e narração pela Rádio Liberal +.