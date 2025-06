Real Madrid x Al Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelo Mundial de Clubes

Real Madrid x Al Hilal disputam hoje, quarta-feira (18/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Al Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pelo GE, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 3 a 2, perdeu para o Barcelona por 4 a 3, venceu o Mallorca por 2 a 1, superou o Sevilla por 2 a 0 e venceu o Real Sociedad por esse mesmo placar.

Já Al Hilal passou por uma vitória de 5 a 3 sobre Al Raed, outra de 4 a 0 contra Al Orobah, uma terceira de 4 a 3 sobre Al Fateh, um empate de 1 a 1 com Al Wehda e uma vitória de 2 a 0 sobre Al Quadisiya.

Real Madrid x Al Hilal: prováveis escalações

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Raúl Asencio e Fran Garcia; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Jude Bellingham; Rodrygo (Arda Guler), Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Al Hilal: Yassine Bounou; João Cancelo, Al-Tambakti, Kalidou Koulibaly e Renan Lodi; Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari e Milinkovic-Savic; Malcom, Salem Al-Dawsari e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Al Hilal

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, EUA

Data/Horário: 18 de junho de 2025, 16h