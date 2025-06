Pachuca x Salzburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/06) pelo Mundial de Clubes

Pachuca x Salzburg disputam hoje, quarta-feira (18/06), a 1° rodada do Mundial de Clubes. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pachuca x RB Salzburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, todas pelo Campeonato Austríaco, o Salzburg perdeu para o Wolfsberg por 2 a 1, venceu o Austria Wien por 2 a 0, perdeu para o Sturm Graz por 4 a 2, superou Blau-Weiss Linz por 2 a 1 e goleou o Rapid Wien por 4 a 2.

Já o Pachuca passou por uma derrota de 2 a 1 para Atlético San Luis, uma vitória de 2 a 1 sobre Monterrey, um empate sem gols com Club América, uma derrota de 2 a 0 para o mesmo time e uma vitória nos pênaltis sobre Al Ahly.

Pachuca x Salzburg: prováveis escalações

Pachuca: Moreno; Berlanga, Bauermann, Aceves e Gonzalez; Pedraza, Montiel, Sigala e Bautista; John Kennedy e Rondon. Técnico: Jaime Lozano.

Salzburg: Schlager; Trummer, Gadou, Baidoo e Mellberg; Dorgeles, Bidstrup, Kawamura e Gloukh; Baidoa e Ratkov. Técnico: Thomas Letsch.

FICHA TÉCNICA

Pachuca x Red Bull Salzburg

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio., EUA

Data/Horário: 18 de junho de 2025, 19h