Costa Rica x República Dominicana: onde assistir e as escalações do jogo de hoje (18) pela Copa Ouro

Costa Rica x República Dominicana disputam hoje, quarta-feira (18/06), a 2ª rodada da fase de grupos da Copa Ouro. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Costa Rica x República Dominicana ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Costa Rica é a líder do grupo A com 3 pontos, 1 vitória, 0 empates, 0 derrotas, 4 gols marcados e 3 gols sofridos. Venceu o Suriname na estreia da Copa Ouro.

Já a República Dominicana perdeu para o México e está em 4ª lugar do grupo A com 0 pontos, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 2 gols marcados e 3 gols sofridos.

Costa Rica x República Dominicana: prováveis escalações

Costa Rica: Navas; C. Mora, Mitchell, Faerron, Calvo, J. Mora; Brenes, Galo, Aguilera; Martinez, Ugalde. Técnico: Miguel Herrera.

República Dominicana: Valdez; Firpo, Kaparos, Rosario, Pujol, Dollenmayer; Gonzalez, Breton, Lopez, Reyes; Romero. Técnico: Marcelo Neveleff.

FICHA TÉCNICA

Costa Rica x República Dominicana

Copa Ouro

Local: AT&T Stadium, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos

Data/Horário: 18 de junho de 2025, 20h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)