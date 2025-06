VÍDEO: Papa Leão XIV recebe camisa falsificada do Palmeiras e momento viraliza

O Papa Leão XIV, atual líder da Igreja Católica, recebeu de presente uma camisa do Palmeiras durante um encontro com religiosos. O gesto, que buscava homenagear o clube brasileiro, acabou ganhando repercussão nas redes sociais nesta semana, não apenas pela simpatia do momento, mas por um detalhe curioso: o uniforme entregue ao pontífice seria falsificado.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um padre entregando a camisa ao Papa, que sorri e agradece com gentileza. No entanto, torcedores palmeirenses e internautas rapidamente notaram ausência do logotipo da fornecedora oficial de material esportivo, além de o modelo ser antigo e fora de linha.

O Palmeiras, no entanto, não teve qualquer envolvimento na entrega da peça. Por isso, muitos usuários comentaram a provável origem paralela da camisa.

Apesar da origem duvidosa do presente, muitos torcedores levaram o episódio com bom humor, destacando o momento simpático protagonizado pelo líder da Igreja.

Diferente de seu antecessor, o papa Leão XIV não tem uma relação declarada com o futebol. Antes de assumir o comando do Vaticano, ele viveu por anos no Peru, onde, segundo relatos, nutre simpatia pelo Alianza Lima, um dos clubes mais tradicionais do país.