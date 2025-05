VÍDEO: Papa Leão XIV quebra protocolo e abraça irmão durante missa inaugural no Vaticano

O recém-eleito Papa Leão XIV protagonizou um momento de emoção e descontração durante sua missa inaugural, realizada na manhã do último domingo (18), na Praça de São Pedro, no Vaticano. Durante o tradicional cumprimento aos fiéis, o pontífice surpreendeu ao quebrar o rígido protocolo da Igreja Católica e abraçar seu irmão mais velho, Louis "Lou" Prevost, com quem se reencontrava pela primeira vez desde que assumiu o posto de Sumo Pontífice.

O gesto espontâneo arrancou aplausos e comoção dos presentes, incluindo líderes religiosos e chefes de Estado que acompanhavam a cerimônia solene. Leão XIV, cujo nome de batismo é Robert Prevost, abandonou por um breve momento a formalidade papal para demonstrar afeto fraterno.

"Para mim, ele sempre será o Rob", disse Lou Prevost à imprensa norte-americana antes da cerimônia. Com bom humor, ele afirmou que pretendia quebrar o protocolo e abraçar o irmão, apesar da etiqueta cerimonial do Vaticano. "Talvez eles desaprovem isso, não sei que tipo de bobagem eles fazem. Mas ele sempre será Rob para mim", brincou.

A missa, que marcou oficialmente o início do ministério de Leão XIV como líder da Igreja Católica, teve início às 5h (horário de Brasília) e contou com a presença de milhares de fiéis, além de representantes de diversas nações.