Itália concederá cidadania para pessoas com estes sobrenomes; veja se o seu está na lista!

Conquistar a cidadania italiana e o passaporte para poder entrar e circular pelo país é a meta de muitos brasileiros que sonham em morar na Itália. Algumas pessoas inclusive não sabem que é possível solicitar a cidadania em diversos países europeus apenas por meio do princípio do jus sanguinis, o direito de sangue, que reconhece a nacionalidade com base no sobrenome dos pais ou antepassados.

Esse princípio permite que não apenas pessoas com ascendências da Itália possuam a cidadania, mas também de outros países, como a Irlanda, a Espanha e Portugal. Além de obter a cidadania, eles também podem morar, estudar, trabalhar e usufruir normalmente da livre circulação dentro da União Europeia.

Nesse sentido, para tirar a cidadania italiana e o passaporte, é preciso apenas comprovar parentesco direto com um cidadão italiano. Nisso, quem possui determinados sobrenomes históricos italianos pode ter prioridade no processo e ganhar tempo durante a análise. Confira a lista de sobrenomes que possuem direito à cidadania italiana:

Lista de sobrenomes:

Abate Labate Abatantuono Abaticola Achilla Achille Achilleo Achillini Anes Anesin Anesini Annes Annesi Bianchini Bianchetti Biancone Lo Bianc Bottari Bottarelli Bottarini Bottaro Chiletti Chiloni Chilesotti Della Giovanna Da Rossa Espósito Degli Sposti Fiore Flores Giani Giovannetti Larossa Nalesso Natale Risso Ricci Sorace Suraci Soracca Soracchi Soracco Vani Vannicelli Vanno Vanetto Zanella Zanoli Zannier.

Passo a passo para solicitar o passaporte e a cidadania italiana:

Acesse o site do consulado italiano correspondente Preencha o formulário com seus dados pessoais Antes de passar para o próximo passo, confirme a inscrição em seu e-mail Escolha um horário para apresentar suas documentações que comprovem o vínculo com seus antepassados italianos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)