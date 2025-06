Filha de ex-atacante do Paysandu vence a primeira em torneio de Beach Tennis em Tucuruí

A dupla Luma Zumbaldi, de 18 anos, e Natalia Buonincoutro, de 15, estreou com vitória no Amazônia Open Sunset, torneio da categoria BT 400, disputado nesta quarta-feira (18), em Tucuruí, no sudeste do Pará. A dupla mineira bateu Emily Costa e Vitória Ferreira por 6/2 e 6/1, resultado que garantiu as jovens nas oitavas de final e deu a Luma sua primeira vitória em um torneio oficial. O torneio vale 470 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis e distribui US$ 35 mil em premiação.

Filha do ex-atacante Rafael Moura — que defendeu o Paysandu em 2005, marcando cinco gols em 14 jogos —, Luma vem tentando trilhar seu próprio caminho no esporte. O pai, apelidado de He-Man pelos clubes onde passou, hoje está envolvido com o beach tennis e mantém uma arena em Belo Horizonte. Ele acompanhou a trajetória da filha à distância, mas celebrou o feito. “Já liguei pro meu pai, ele nos parabenizou. Ele foi assistir a gente semana passada em Brasília”, contou Luma após a vitória.

A parceria entre Luma e Natalia já dura três anos. Segundo elas, os treinos têm começado a dar resultado. “Entramos muito confiantes. Mostra que o trabalho que estamos fazendo está funcionando”, avaliou Luma.

Agora, a próxima missão é encarar nas oitavas a dupla formada pela italiana Nicole Nobile, atual campeã em Tucuruí, e a brasileira Júlia Nogueira, finalista na etapa de Brasília na semana passada. Mesmo assim, as brasileiras mais jovens não se intimidam. “Vamos jogar soltas, sem pressão. Tentar arrancar um set, levar pro super tie-break, dar trabalho”, disse Natalia, a mais nova da dupla.

Com metas ousadas, as duas tentam furar o top 100 do ranking mundial ainda nesta temporada. Atualmente, Luma ocupa a 187ª posição e Natalia, a 167ª. “Ano passado começamos no profissional e subimos bastante. Se Deus quiser, vamos entrar nesse top 100 ainda em 2025”, projetou Natalia.

Além da vitória da dupla mineira, a quarta-feira também teve participação paraense na chave feminina. Julia Bernardes, jogando ao lado da brasiliense Julia Vasconcelos, deu trabalho para Sofia Espíndola e Yasmine Aires, cabeças de chave 8, mas acabou eliminada: 4/6, 6/1 e 10/6.

O torneio segue até sábado (21) no CT Paranhos, com jogos transmitidos pelo canal PlayBT e pela ESPN a partir das quartas de final. Ao todo, atletas de oito países participam da competição: Brasil, Itália, Espanha, França, Colômbia, Bolívia, Rússia e Venezuela.