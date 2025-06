Com torneios esportivos e atividades de lazer, Belém recebe o Festival Vamos Passear 2025

O Festival Vamos Passear chega em Belém no próximo domingo (22), no Portal da Amazônia. O evento promete reunir diversas pessoas para a prática de esportes e diversas opções de lazer para a população. Ao todo, cerca de 1,8 mil pessoas estão confirmadas na corrida para crianças, caminhada de 4 km e no circuito ciclístico de 10 km.

Além disso, a programação inclui atividades gratuitas, com torneios de diferentes modalidades esportivas, como beach tennis, vôlei, futevôlei, basquete, entre outras. O evento está previsto para começar às 6h40.

Além das atividades esportivas, o evento também contará com um "Espaço Saúde", que oferecerá massagem, avaliação física para os participantes, aulas de dança, yoga, funcional para adultos e diversas brincadeiras para as crianças.

O Festival Vamos Passear está previsto para ocorrer em mais cinco estados brasileiros no mês de agosto. Após passar por Belém, o evento será realizado em São Paulo, no domingo (29).

Retirada de kits

Para os participantes da caminhada e do circuito ciclístico que fizeram a inscrição para o evento, a retirada dos kits ocorre entre sexta-feira (20) e sábado (21), em um shopping da capital paraense.

Sustentabilidade

Segundo a organização, o evento também é sustentável e, durante todas as etapas do festival, os resíduos serão coletados, separados e destinados à reciclagem ou compostagem. A areia de quadras e outros espaços será doada para comunidades montarem áreas de esporte e lazer. Além disso, todo o material em lona das arenas será destinado para ONGs para produção de bolsas, mochilas, carteiras, cadeiras, etc.

Programação completa

Data: 22 de junho de 2025

Local: Portal da Amazônia (bairro Jurunas, Belém)

Entrega de kits aos inscritos

Centauro Boulevard Shopping, Av. Visconde de Souza Franco, 776

Sexta-feira (20/6), das 10h às 20h

Sábado (21/6), 10h às 18h

Programação de Arena

7h - Largada Bike

8h - Largada caminhada

A partir das 9h - Corrida kids

Atividades no palco

6h40 às 6h50: aquecimento bike

7h40 às 7h50: aquecimento caminhada

8h às 8h30: fitdance

8h30 às 9h: funcional

9h às 9h30: yoga

9h30 às 10h: fitdance

10h às 10h30: funcional

10h30 às 11h: fitdance

Mais informações estão disponíveis no site: www.vamospassearbr.com.