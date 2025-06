Em Tucuruí, torneio Amazônia Open Sunset começa com grandes nomes do beach tennis mundial

O torneio Amazônia Open Sunset 2025 de beach tennis começou na manhã desta segunda-feira (16), em Tucuruí, sudeste do Pará. A disputa teve início com o campeão mundial de 2023, o francês Nicolas Gianotti, que faz dupla com o paraense Luan Constantini.

A competição vai até o próximo domingo (22) e, ao longo da semana, haverá disputas em oito quadras, o que promete muita emoção e entretenimento para os fãs do esporte.

Chancelada pela Federação Internacional de Tênis, a principal disputa do torneio será o BT 400, que terá premiação de US$ 35 mil (mais de R$ 193 mil) e concederá 470 pontos no ranking para os campeões. A fase classificatória começa na terça-feira (17), e a chave principal tem início na quarta-feira (18), com jogos até as finais no sábado (21). O domingo encerra o torneio com mais um BT 10.

Além de Gianotti, número três do mundo, outros grandes nomes estão confirmados no evento, como o italiano Michele Cappelletti, atual líder do ranking e hexacampeão mundial, e o espanhol Antomi Ramos, quinto colocado e bicampeão mundial.

Ao todo, atletas do Brasil, Itália, Espanha, França, Colômbia, Bolívia, Rússia e Venezuela disputarão o torneio.

No feminino, a dupla formada por Vitória Marchezini e Sophia Chow, segunda melhor do mundo, chega embalada pela conquista do título em Brasília e buscará mais um caneco como principal favorita.

Os ingressos para o torneio estão nos últimos lotes podem ser adquiridos pelo Sympla - Amazônia Open Sunset.