Dupla paraense vence torneio de Beach Tennis no Rio de Janeiro

A dupla paraense Italo Bianck e Hugo Silva foi campeã do Follow The Beach, torneio de Beach Tennis realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os atletas disputaram na categoria 40+ e enfrentaram desafios típicos de uma competição à beira-mar, como vento forte, frio e até chuva.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Italo destacou as dificuldades do torneio por ser disputado diretamente na areia da praia, o que exige uma adaptação extra.

“São situações muito adversas, bem diferentes do que estamos acostumados aqui em Belém. Lugar aberto, muito vento, frio, chuva… Foi bem diferente. Por isso tem um sabor especial”, disse o atleta.

Italo Bianck e Hugo Silva, campeões do torneio (Foto: Arquivo Pessoal)

A conquista teve um ingrediente a mais: a final foi contra a mesma dupla que havia vencido os paraenses na fase de grupos. “A gente já conhecia mais ou menos o jeito deles de jogar e teve um sabor especial. Era uma dupla muito difícil, mas estávamos com vontade de enfrentá-los de novo e deu certo. Saímos vencedores”, celebrou Italo.

Segundo o atleta, o jogo mais complicado foi nas quartas de final, disputado sob chuva, vento e baixas temperaturas. Mesmo assim, os paraenses conseguiram manter o foco e avançar até o título.

Apesar da conquista fora do estado, Italo e Hugo não têm planos de competir internacionalmente por enquanto, devido à intensa rotina como treinadores. “Eu estou dando 14 aulas por dia. É complicado deixar os alunos sem treinar para viajar. Mas, sempre que der, vamos tentar competir fora do estado”, explicou.

Em Belém, os treinamentos da dupla ocorrem na Arena Prime e na BT Point, geralmente aos finais de semana, quando conseguem um tempo entre as aulas. Agora, os paraenses já miram o próximo desafio: a próxima etapa do Campeonato Paraense, marcada para começar no dia 12 de junho.

“É o nosso próximo objetivo: ganhar mais um troféu”, finalizou Italo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)