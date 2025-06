Paysandu enfrenta o Remo com o segundo pior ataque da Série B; confira

Remo e Paysandu se reencontram na temporada após a decisão do Campeonato Paraense. No próximo sábado (21), as equipes se enfrentam pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão, em um confronto que promete muita emoção. Para o duelo, o Leão Azul tem uma ligeira vantagem, por viver um momento melhor do que o Papão. Atualmente, na competição, a equipe bicolor tem o segundo pior ataque, enquanto o time azulino possui um dos melhores da disputa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em 12 rodadas, o Papão balançou as redes apenas seis vezes, enquanto o Remo já marcou 15 gols. A pouca efetividade do Bicola só não é menor do que a do Volta Redonda-RJ, que fez apenas cinco - e, mesmo assim, está fora do Z-4. Vila Nova-GO e Amazonas-AM marcaram nove gols cada.

O Tigre da Vila está na 11ª colocação, enquanto a Onça Pintada amarga a 18ª posição da tabela. Na defesa, o Paysandu já sofreu 14 gols e tem um saldo negativo de oito. Já o Leão Azul teve sua defesa vazada 11 vezes.

VEJA MAIS

O Paysandu vive um momento de reconstrução. O clube conquistou sua primeira vitória no campeonato na última sexta-feira (13), ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0. Até então, o time bicolor acumulava quatro empates e sete derrotas na disputa, sendo a equipe que mais perdeu na Série B até o momento.

Os resultados negativos fizeram o Bicola estacionar na última colocação da tabela. No entanto, a vitória sobre o Pantera deu um gás a mais para a equipe, que segue em 20º, mas agora projeta uma reação no campeonato.

Assim, o Paysandu terá que superar o Leão Azul, que, além de ter um dos melhores ataques, conta com o artilheiro da Série B, Pedro Rocha, que lidera a artilharia com seis gols. Justamente pela importância, o atacante virou preocupação nesta semana. O jogador está em tratamento por conta de dores musculares e pode desfalcar o time.

No Papão, o principal atacante é o camisa 77, Rossi, artilheiro da equipe com 11 gols. Apesar disso, ele não marca desde o empate fora de casa com o América-MG, na sétima rodada da Série B.

Com tudo isso, o próximo Re-Pa promete ser bastante movimentado. O Paysandu vai para o segundo jogo com o novo treinador, Claudinei Oliveira, enquanto o Remo ainda não anunciou um substituto para Daniel Paulista. Além disso, o Bicola vem de vitória e o Leão Azul, de derrota.

Agenda

A partida entre Remo e Paysandu ocorre neste sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa de OLiberal.com, com transmissão lance a lance e narração na rádio Liberal+.