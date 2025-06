António Oliveira chega a Belém, mas ainda não é confirmado como técnico do Remo

António Oliveira desembarcou em Belém na madrugada desta segunda-feira (16), mas ainda não é, oficialmente, o novo técnico do Clube do Remo. O português, que foi recebido no Aeroporto Internacional de Belém pelo diretor de futebol Marcos Braz, não falou com a imprensa e evitou qualquer declaração sobre o acerto com o Leão.

Quem se pronunciou foi apenas Braz, que tratou de frear a euforia da torcida e explicou que o contrato ainda não foi assinado. “Ele ainda precisa assinar o contrato. A gente continua na tratativa e convidou ele para vir para Belém conhecer o clube, o estado e a cidade. Eu só dou como fechado depois de assinado o contrato”, afirmou o dirigente.

Apesar da indefinição, Braz admitiu que o clube está otimista com o possível acerto. “Todos no Remo estão muito felizes de ter a possibilidade efetiva de ter um técnico desse tamanho e gabarito, para comandar esse projeto que é o sonho de todo remista: voltar à primeira divisão do futebol brasileiro.”

Mesmo com a chegada à capital paraense, António Oliveira ainda não foi apresentado oficialmente, tampouco comandou qualquer atividade no Baenão nesta segunda-feira. A expectativa é que, caso o contrato seja assinado nos próximos dias, ele já esteja à frente da equipe no clássico RexPa contra o Paysandu, marcado para sábado (21), no Mangueirão, pela 13ª rodada da Série B.