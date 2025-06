Jogador do Remo visita Casa Ronald McDonald e doa camisa para rifa

A solidariedade e o futebol caminham juntos e, Sávio, lateral-esquerdo do Remo, fez uma visita às crianças atendidas pela Casa Ronald McDonald, na tarde desta segunda-feira (16), em Belém. Essa é segunda vez em que o jogador realiza visita ao local e fez questão de doar uma camisa para ser rifada e o valor repassado às obras da casa.

A Casa Ronald McDonald atua no acolhimento de crianças e jovens com câncer. Ela fica no bairro Castanheira, em Belém e promove saúde e qualidade de vida às crianças e também seus familiares.

Sávio falou sobre a visita e a importância de ter esse contato com as crianças, além de ajudar e mostrar que o esporte caminha lado a lado nessa causa de levar saúde aos pequenos torcedores.

“É sempre bacana poder acompanhar de perto um trabalho com um propósito tão bonito. Em breve uma rifa da minha camisa será realizada para levantar custos à instituição”, disse Sávio, em entrevista ao site oficial do Remo.

Aos 30 anos, Sávio está na sua segunda temporada vestindo a camisa do Remo. O jogador chegou no ano passado, no decorrer da Série C e foi uma das peças fundamentais na conquista do acesso à Série B. Nesta temporada, Sávio ajudou o Leão no título do Parazão e juá realizou 18 jogos, com dois gols marcados e cinco assistências.