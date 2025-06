Marcos Braz recebe Antonio Oliveira em Belém e comemora acerto com técnico: 'Muito feliz'

O executivo de futebol do Remo Marcos Braz recebeu a noite do domingo (15/06), no Aeroporto Internacional de Belém, o possível novo técnico do clube - o português Antônio Oliveira. O técnico, que teve passagens pelo Corinthians e Sport Clube do Recife, veio conhecer o clube do Remo, a cidade e entender melhor o projeto azulino. Sem precipitação, Braz mostrou que as negociações estão avançadas, mas o contrato ainda não foi assinado.

"Ele ainda precisa assinar o contrato. A gente continua na tratativa e convidou ele para vir para Belém conhecer o clube estado e a cidade e eu só dou como fechado depois de assinado o contrato. É evidente que é um tecnico experiente, que conheço há bastante, que precisou de um convencimento para entender o projeto e de uma possibilidade efetiva para conseguir êxito nesse projeto", enfatizou.

Apesar das negociações ainda não estarem totalmente fechadas, Braz não escondeu a felicidade de todos do clube com o andamento das tratativas. "A gente está muito feliz, todos no Remo estão muito felizes de ter a possiblidade efetiva de ter um técnico desse tamanho e gabaratito, para comandar esse projeto que é o sonho de todo remista, sonho de todos aqui no Pará de voltar a primeira divisão do futebol brasileiro", destacou. O executivo azulino falou que, caso o contrato seja assinado, Antônio Oliveira será devidamente apresentado.

Braz adiantou que o clube de Antônio Baena aproveitou a janela curta de contratações aberta pelo mundial de Clubes da Fifa para reforçar o time azulino. As contratações e os valores serão divulgados em breve. O intuito do Clube do Remo com um novo técnico e reforços é garantir o acesso para a série A na temporada 2025.